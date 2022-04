Ikke i orden: Gør folk bange

- Det er ikke i orden, at Mette Frederiksen tager til Ukraine og deler penge ud til våben.

- De penge - nu op mod en milliard i alt - Danmark nu har givet til militæret i Ukraine, skulle være brugt i Danmark.

- Danmark er ikke i krig, og vi skal nok hjælpe flygtningene.

Stop dig selv Mette

Sådan lyder det i dag i nationen!-telefonen fra Otto H, der er en af mange danskere, der ikke synes der skal bruges skattekroner på at støtte ukrainernes forsvar og krigsførelse. Otto er ikke den eneste, der har kontaktet nationen! i dag - og en rundtur på forskellige mediers Facebook-sider viser også stor utilfredshed:

- Statsminister Mette Frederiksen, vi skal ikke i krig i Danmark. Det har du ikke tilladelse til.

- Det bør stoppes. Det må til folkeafsteming, skriver Sonja C hos TV 2 (otte likes).

- Er det 'smart' at sende våben til en nation, der alligevel falder?

- Det trækker blot pinen ud i en halv dag. Jeg vil mene at det er bedre at gå i dialog med den frøns (Putin, red), skriver Ina P. (ti likes) samme sted, og hos DR er nogle af de mest populære kommentarer også kritiske over for statsministeren:

Skal vi nu holde krigen vedlige?

- Det er sku en dyr og ubrugelig dame, som DK har siddende.

- Hvornår stopper dette vanvid, skriver Bent H.(33 likes), mens Sanne N. frygter at russerne kan finde på at tage hævn mod Danmark:

- En ting er at vi skal hjælpe flygtninge fra krigen.

- Men skal vi nu også levere våben til at holde krigen ved lige?

Vi bidrager aktivt

- Hvis vi får en atombombe i hovedet ved vi hvorfor.

- Vi bidrager aktivt til krig mod Rusland, skriver Sanne(19 likes), der ikke tror at Rusland - uanset hvor mange våben Ukraine får - har tænkt sig at give op.

Men hvad tænker du?