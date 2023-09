Ikke igen: Michael fortryder Postnord

- Vi er i disse dage på ferie i mit sommerhus, og her har jeg bestilt en teleskopsav til at beskære nogle træer i haven.

- Desværre benytter denne afsender PostNord.

- Det ville have afholdt mig fra at handle hos dem, men det fremgik ikke af deres hjemmeside.

Fotobevis-brøler: Ups, PostNord

Forventes leveret

Sådan indleder Michael P. et brev til nationen! om at se et godt tilbud, slå til – og så ellers skulle bruge timevis på at finde ud, hvad Postnord gør for at få det frem til hans adresse. For pakken blev afsendt torsdag i forrige uge med forventet levering mandag 4. september. Den blev også skannet i Postnords svenske sorteringscenter i Torsvik dagen efter. Men så skete der ikke noget i lang tid. Michaels brev – som nationen! har bedt Postnord om svare på – fortsætter nemlig således:

Men der kommer ikke nogen

- Mandag morgen tjekker jeg igen track and trace, og her står der 'Forventes leveret i dag'.

- Vi er hjemme hele dagen, men der kommer ikke nogen for at levere pakken.

- Kl. 21 om aftenen står der stadig ’Forventes leveret i dag’, men omkring kl. 22 ændres dette til ’På vej’, skriver Michael, der siden da har forsøgt at ringe og chatte med Postnord for at få opklaret, hvad der sker i savsagen - uden at få saven leveret.

Det tog længere tid end først antaget

Nationen! har spurgt Postnord, hvad de synes, Michael - som også havde en uheldig Postnord-oplevelse i foråret, hvor Postnord sendte et forkert foto som bevis på at de havde afleveret en pakke - skal gøre. Og om de vil opfordre andre til at benytte netbutikker, der får leveret via Postnord. Og det svarer de på sådan her:

- Det er rigtigt, at forsendelsen har været et par dage længere undervejs end først antaget, og det vil vi gerne beklage.

Men modtager bad os vente

- Vi leverer langt størstedelen af vores forsendelser inden for 24 timer, men som det er med alt andet, hvor mennesker er involveret, kan der ske forsinkelser.

- Forsendelsen var klar til at blive leveret i sidste uge, men modtager har bedt os vente med at levere til denne uge, oplyser PostNords presseafdeling, men hvad siger du?