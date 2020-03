Ikke mulighed for at vaske hænder: Nødråb fra kolonihavehus

Rigtig mange er taget i kolonihaven for at få luft - men i Randers bliver der først åbnet for vandet på lørdag. Det er Henrik H vred over

- Hej. Vi bor normalt i en lille 1-værelses i Randers C

- Som så mange andre har min kæreste og jeg søgt i kolohaven for at få luft og komme væk fra de mange mennesker i byen.

- Ud og få luft og komme væk fra den corona-sindsyge, man kan blive ramt af, når man har en lille lejlighed på 35 kvm.

Kredsen tillader ikke at der bliver åbnet

- Vi gjorde os i den forbindelse den ulejlighed at kontakte bestyrelsen og formanden i Bjergbyparken undersøgte med (kolonihave)-kredsen om vi kunne få åbnet for vandet - vandet er jo lukket om vinteren pga frost, som vi ikke har set så meget til.

- Men kredsen tillader ikke at der bliver åbnet for vandet.

Sådan indleder Henrik H et brev om at være i kolonihaven og ikke have noget vand. Henrik og andre, der også er i kolonihaven har set at man i f.ex. Aarhus har åbnet for vandet, tidligere end man plejer så folk kan nyde deres ophold fuldt ud - og bla. overholde rådene om god hygiejne.

Henriks brev - som kommunen svarer på nedenfor - fortsætter derfor således:

Både ældre og børnefamilier er begyndt at bruge haven

- Vi er bare i min forening 230+ huse og i omegnen af 300+500 mennesker.

- I hele Randers - som har en del kolonihave-foreninger - tæller vi i omegnen af 2000 mennesker som altså står uden vand.

- Rigtig mange ældre og børnefamilier er ligesom os allerede begyndt at være i deres huse, men de kan altså ikke vaske fingre eller have adgang til vand!

- Og jeg har hørt, at nogen er bange for, at der er nogle vandhaner rundtomkring, der står åbne, og at det er derfor vandet ikke kan blive åbnet.

Og vi kan godt lukke for diverse åbne haner

- Men der altså folk i alle foreningerne der står klar til at gå rundt og lukke for evt åbne haner, det ved de også godt, skriver Henrik.

nationen! har talt med formanden for kredsen, der henviser til kommunen, men de siger, at det ikke er dem, der har sagt nej. De har derfor sendt denne mail:

- Randers Kommune kontaktede den 18. marts et bestyrelsesmedlem i Kolonihaveforeningen Østjylland, med henblik på at drøfte muligheden for at åbne tidlig op for brugen af kolonihaverne.

- Denne mente ikke det var en god ide, da der ikke er lukket vand på systemerne i de forskellige kolonihaveforeninger.

Uheldigt at åbne hvis lejerne ikke er tilstede

- Mange af lejerne er ikke på de sociale medier, og det kunne blive en større udfordring af få fat i alle og bede dem om at være tilstede ved deres huse, når der blev åbnet for vandet.

- Der bliver normalt åbnet for vandet når sommertid starter, den 29 marts, og her ved lejerne at de skal være tilstede.

Der kan være åbent for diverse haner

- Der kan være åbent for diverse haner, og det ville være uheldigt hvis der skete skader, hvis vandet blev åbnet før tid, og lejerne ikke er tilstede.

- Randers Kommune tog dette svar til efterretning – også set i lyset af, at det kolonihaveforeningen, der udarbejder regler og vedtægter for områderne.

- Det er således ikke Randers Kommune, men Kolonihaveforeningen Østjylland der har truffet beslutning om ikke at åbne for vandet før end normalt – altså den 29/3, skriver Nels G. Markussen, der er Plan, By og Naturchef i Randers, men hvad tænker du?