Ikke prøvet før: Søger 600 medarbejdere

- På den her måde gør vi det både meget nemmere for vores kommende medarbejdere og for os selv.

- Medarbejderne skal ikke læse sig igennem mange forskellige jobopslag for at finde ud af, hvor de helst vil være.

- Og de skal ikke nødvendigvis vælge noget fra, før vi kommer længere i processen.

Prinsesse den ene dag - opvasker den næste

Sådan siger Legolands 'beskæftigelsesminister', HR director Claus Jeppesen, om de 600 sæsonmedarbejdere, han søger nu - og den måde, man søger stillingerne på.

For for første gang går parken i gang med såkaldt 'multiskilling'. Et koncept, hvor de ansatte kan have flere forskellige jobfunktioner i løbet af en arbejdsuge:

- Det er noget, der passer mange af vores medarbejdere rigtig godt.

Allermest tilfredse: 127 i timen

- Og vi kan også måle det i vores tilfredshedsanalyser, hvor de medarbejdere, som har haft flere funktioner i år, generelt er blandt de allermest tilfredse, siger direktøren, der nævner at man f.ex. kan have en prinsesse-vagt den ene dag, og arbejde i en af forlystelsesparkens restauranter på mæste vagt.

- Timelønnen for en medarbejder over 18 er minimum 127,15. Og en under 18 får som minimum 73,20. Dertil kommer arbejdstidstillæg og fritvalgskonto, skriver Legoland til nationen!

600 plus 150 plus 40: Fælles jobmesse

LaLandia i Billund søger også folk - cirka 150 ifølge den lokale avis. Byens WOW Park søger 40 medarbejdere, og lørdag d. 21. januar kan man møde de tre sultne chefer i Billund Idrætscenter, hvor de holder fælles jobmesse fra 10 til 16.