Ikke råd: Lastbiler står stille

- Det er faktisk tragisk, at han forsøger at gøre noget for (den grønne) omstilling.

- Og så sker sådan noget.

Taber penge hver dag

Sådan skriver Andreas J. i en af de - hold fast - 530 kommentarer, der er skrevet på TVSyds Facebookprofil om en vognmand, der for et år siden indkøbte 17 lastbiler, der kører på gas. Og nu pga priseksplosionen ikke har råd til at sende de 10 af dem på gaden.

Firmaets 30 dieselbiler kører på livet løs - men regningen for at have hver gaslastbil kørende er pt 20.000 kroner mere om måneden:

- Vi er godt klar over, at ingen kunne forudse en krig, da vi investerede i gaslastbilerne.

- Men nu er vi i en situation, hvor vi taber penge hver dag, vi sender en gasbil på vejene, siger vognmanden til TV Syd. Og han er ikke den eneste, der synes nogen (læs politikerne) burde komme med en hjælpende hånd:

Kæmpe fallit

- Det er en kæmpe falliterklæring af politikerene, at de råber klima og grøn energi, samt nedskæring af CO2 - og at så den enkelte dansker som arbejder hårdt for at få privat og firma til at køre rundt, står tilbage med hvad??? Ingenting.

- Mange skifter til elbiler og strøm stiger nu helt vildt. Hvad fanden sker der, skriver Lars H,. i en anden kommentar, og Michael O - der selv arbejder i speditions-branchen - bekræfter, at problemet er udbredt:

Ingen vil betale ekstra

- Vi har i vores forretning flere danske vognmænd med LNGgasbiler med de gule nummerplader kørende og problematikken er den samme.

- Kunderne ville alle være grønne og efterspurgte disse.

- Men efter balladen i Ukraine og gasprisernes himmelflugt er der ingen kunder, der er villige til at betale disse ekstreme extra omkostninger, så idag står disse biler også parkeret i hjørnet af pladsen, skriver Michael O, men hvad synes du?