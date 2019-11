Ikke så glad for homoseksuelle: Land melder fra til Eurovision

- Helt okay at de ikke deltager.

- Der er allerede alt for mange med.

- Og desuden har Europa ikke brug for den slags indskrænkede idéer.

Sådan skriver Marianne K. i en populær kommentar på den svenske avis Aftonbladets Facebook-profil om Ungarns beslutning om at melde afbud til næste års Eurovision.

Værdifulde talenter i ungarsk popmusik

Det er britiske Guardian, der først bragte nyheden om, at landet - som ikke er særlig glade for LGBT-personer og deres rettigheder - ikke deltager. Og de har fået en mail fra tv-stationen MTVA, der bekræfter afbuddet:

- I stedet for at deltage i Eurovision Song Contest i 2020 vil vi direkte støtte de værdifulde produktioner, der bliver skabt af talenterne i ungarsk popmusik direkte.

Vi kommer ikke til at savne jer

En kilde fra MTVA siger til Guardian, at der ikke er en officiel begrundelse, men at den almindelige opfattelse blandt medarbejderne er, at det handler om Eurovisions stærke kobling til og popularitet i LGBT-miljøet, og læser man videre i de 200 kommentarer, der er skrevet på Aftonbladets side, er Marianne ikke den eneste, der godt kan klare sig uden Ungarn:

- Vi kommer ikke til at savne jer, skriver Joakim J. således, og Britt N. fortsætter:

- Det er ikke noget stort tab.

- Dog er det lidt trist for de ungarere, som godt kan lide Eurovision.

- Men skriver vi virkelig år 2019? De lader til at leve tilbage i 1800-tallet, skriver Britt.

Fik fjerdeplads i 1995

Ifølge wikipedia har Ungarn deltaget sporadisk i Eurovision siden 1994, hvor landet med Friderika Bayer på sang fik en fjerdeplads. I 1995 fik de en sidsteplads, i 1996 røg de før finalen, og i 1998 trak de sig første gang.

De vendte tilbage i 2005, holdt pause i 2006 og har med undtagelse af Eurovision 2010 deltaget fast lige siden, men hvad siger du?

Og hvad er dit bedste minde med de ungarske grandprix-sange?