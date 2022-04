Ikke så tosset

- 55 % til ja og 45 % til nej blandt dem, der har taget stilling.

- For 3 uger siden: 52 % til ja og 48 % til nej.

Flere tvivlere

Sådan skriver Voxmeters analysedirektør Anna Midtgaard Christensen på Twitter om de svar, 1000 repræsensativt udvalgte danskere har givet i denne uges meningsmåling om forsvarsforbeholdsfolkeafstemningen d. juni.

For mens ja-siden har haft det svært siden midten af marts, og nej-siden er vokset, så går det altså nu den modsatte vej.

Analysedirektøren hæfter sig dog ved, at ja-sidens fremgang set over de seneste målinger ikke er særlig stor:

- Værd at bemærke, at det skyldes, at nej-andelen er faldet, mens andelen af tvivlere er øget, skriver hun, men hvad tænker du?

Næsten 50.000 læsere har svaret på, hvad de vil stemme d. 1. juni, og her fører nej siden ret voldsomt.