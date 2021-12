Ikke set før: Slipper for topskat

For 13 år siden var der 1 million danskere, der betalte topskat. Næste år regner Skatteministeriet med at rekordfå danskere skal betale den omdiskuterede skat.

- Skatteministeriet forventer, at 449.300 personer betaler topskat i 2022. Og at provenuet bliver 17,7 mia. kr.

- I 2008 var der 1.002.000 – altså mere end dobbelt så mange – danskere, der betalte 21,9 mia. (justeret for inflation, 2020-tal)

Chefen betaler 45000 - den ufaglærte betaler 338 kr

Sådan skriver Asbjørn Sonne Nørgaard fra Tænketanken Cevea til nationen! om de politikere, der synes at topskatten skal sættes ned.

Venstre i økonomisk skifte: Vil hæve topskattegrænsen

Asbjørn mener nemlig at topskatten bidrager til velfærd og lighed efter et princip om, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder, og han og Cevea har kigget med lup på topskattebetalerne - og fundet ud af, andelen af topskattebetalere er 60 pct. blandt ledere, 35 pct. blandt lønmodtagere på højeste niveau (typisk akademikere), mens 12 pct. af lønmodtagere på mellemniveau, 4 pct. af de faglærte og 2 pct. af ufaglærte betaler topskat.

Aldrig har så få betalt topskat

- Lederne betaler i gennemsnit 45.540 kr. i topskat og lønmodtagerne på højeste niveau 12.095 kr.

- Lønmodtagere på mellemniveau betaler i gennemsnit 3.665 kr., ufaglærte 990 kr. og ufaglærte 338 kr.

- Topskatten er fair. Den bidrager både til finansiering af velfærd og til øget lighed.

- Topskattegrænsen bør ikke sættes op, sådan som Cepos, Konservative og Radikale foreslår.

- Aldrig har så få betalt topskat som nu, skriver Asbjørn, der faktisk tænker at Danmark - set i lyset af de seneste årtiers voksende ulighed - kunne overveje at sænke grænsen for hvornår der skal betales topskat. Den ligger i dag på 552.500.