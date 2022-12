Ikke vores skyld: 542 mio dyrere

To år forsinket - og en halv milliard dyrere. Borgerne på Fyn ryster på hovedet af det store sygehusbyggeri i Odense, mens politikerne siger, at problemerne ikke er deres skyld

- Ingen overraskelse.

- Den slags projekter bliver med vilje ALTID projekteret færdig for hurtigt og for billigt.

- Ellers ville tilladelsen ikke komme. Det er ren logik for perlehøns.

Det er vi ikke herrer over

Sådan skriver Jan A. i en af de 56 ret så opgivende og frustrerede kommentarer, der er skrevet på TV2 Fyns Facebook-profil om den fordyrelse og den forsinkelse af supersygehuset i Odense, der i går blev meddelt fra de ansvarlige i Region Syddanmark.

Oprindeligt skulle OUH som projektet hedder have stået færdigt i efteråret 2023. Det hedder nu efteråret 2025 – alternativt i foråret 2026. Og prisen. Den stiger så lige 542 millioner:

Jyder flade af grin

Annonce:

- Der er begivenheder i verden, vi ikke er herrer over, siger formanden for Region Syddanmarks udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling, Karsten Uno Petersen i en pressemeddelelse og henviser til COVID-19 og krigen i Ukraine. men ser man videre i de mange Facebook-kommentarer, så bliver det betragtet som en dårlig undskyldning:

Var nok sket alligevel

- Det er godt at ha' en pandemi og en krig at give skylden for forsinkelse.......

- Det var nok blevet forsinket under alle omstændigheder, skriver Ann-Mette J. således, og Gilbert R. tror, at moden inden for sundhedsbehandlign er skiftet, når dørene på OUH engang slår op:

Hul i jorden: Ekstraregning på 291 millioner

- Inden første patient går ind ad døren er det forældet og små lokale sygehuse er det nye sort, skriver han mens Randi L. bare er vred over størrelsen:

Stort og menneskefjendsk

- Hvem bryder sig om at være patient på disse kæmpe sygehuse?

- Det hele er alt for stort - og pårørende skal køre hid og did.

- Danmark bliver mere og mere menneskefjendsk, skriver Randi, men hvad tænker du?