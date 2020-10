Imamerne og mødommen: Et stort skridt

- De siger da uden tvivl, det Tesfaye m.fl. gerne vil høre.

- Men så længe der ikke er alvorlige konsekvenser, fortsætter de nok som hidtil med at gøre, som det passer dem.

Sådan skriver Tove N i en kommentar på Berlingskes Facebook-profil om det møde udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye og kirkeminister Joy Mogensen i dag bad repræsentanter for islamiske trossamfund i Danmark (Muslimernes Fællesråd, Dansk Muslimsk Union og Den Islamiske Union i Danmark) deltage i i dag.

De to ministre ville høre, hvordan de islamiske samfund kan bidrage til at gøre op med den negative sociale kontrol, som finder sted i nogle muslimske miljøer. Og som er beskrevet i adskillige rapporter og undersøgelser, de seneste år.

Forud for mødet sagde integrationsministeren - som lige er vendt retur efter fædreorlov - til Ritzau, at han bl.a. gerne ville høre de muslimske repræsentanter sige, at alle muslimske piger har lov til at få en dansk kæreste:

- Og at muslimske kvinder selvfølgelig gerne må have mistet deres mødom før bryllupsnatten.

- Det vil være et stort skridt i den rigtige retning, hvis de kunne sige det klart og uden omsvøb, sagde Mattias Tesfaye forud for mødet, og nationen! har efter mødet forsøgt at høre formanden for Muslimernes Fællesråd, om han vil sige, hvordan mødet gik - men han er ikke vendt retur.

Men hvad tænker du?

