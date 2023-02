Indkøbspose var for tung: Ahmad klager

- Hej. Hjælp.

- Jeg var ude og handle en dag i august måned, og så kom jeg til at løfte en pose, der var alt for tung.

- Jeg fik skader i både ryg og skulder, da jeg løftede og meldte det til min forsikring den 20. august 2022.

Kræver særlig behandling af fysioterapeut

Sådan indleder Ahmad H. et brev til nationen! om at have en forsikring, der skal hjælpe når uheldet er ude. Og føle at forsikringen slet ikke vil hjælpe.

For selv om Ahmad udfyldte alle papirer gik der lang tid, før de ringede retur. Og da de endelig fik kigget på sagen, ringede de og sagde, at de nok ville give afslag. Det synes Ahmad er helt mystisk. Hans brev, som nationen! har bedt Codan om at kommentere – fortsætter nemlig således.

- Jeg har alvorlige smerter i min skulder og ryg – og min læge fandt også ud af, at jeg har en infektion i skulderen, og sagde jeg skulle have særlig behandling af en fysioterapeut.

De har fået lægeerklæringen flere gange

- Codan har også fået en lægeerklæring tilsendt flere gange, og her i januar fik jeg så igen et brev fra dem, som jeg skulle udfylde forfra med, hvad og hvordan det hele skete.

- Der er nu gået 5 måneder, og det skal starte forfra, skriver Ahmad, og nationen! har spurgt Codan, hvornår de regner med at afslutte Ahmads sag. Og selv om de ikke mener de har mulighed for at gå ind i konkrete personsager, svarer de sådan her:

Nogle tilfælde kræver nærmere undersøgelse

- Vi bestræber os altid på at sikre så hurtig sagsbehandling som muligt.

- Men der kan være tilfælde, hvor vi bliver nødt til at undersøge forhold nærmere, der desværre kan betyde længere sagsbehandlingstid.