Indkøbstur: Butikschefer har én bøn

Der er kommet nye regler for din indkøbstur - bemærk ordet 'din', for fra i dag skal man handle alene.

- Det ville være godt, hvis folk kunne huske det med, at man kun skal handle en person pr. familie.

- Selvfølgelig skal man ikke lade små børn sidde alene i bilen, og der kan være nogen, der har brug for hjælp, og det klarer vi også, men alle vi andre bør komme alene.

Hver gang jeg handler

Sådan lyder det fra flere butikchefer i det jydske som jv.dk har talt med på førstedagen for de nye coron-restriktioner, der betyder at der må være færre kunder i butikkerne pga af øgede afstands- og kvadratmeter-krav.

Ser jeg to eller flere

For selv om kunderne i SuperBrugsen og Spar i Haderslev, Kvickly i Vojens, ABC Lavpris i Gram generelt har være gode til at efterleve de fleste af de nye indkøbsregler, så er den med at man skal handle alene åbenbart ikke gåer rent ind. Og det har læseren Henriette H, der jar skrevet en kommentar på avisens hjemmeside, også konstateret:

- Det er hver gang jeg handler- at på trods af tydelige skilte, så handler over 50% af de kunder jeg ser, 2 eller flere.

Det er ikke i orden

- Og i snævre butikker gør det det jo svært at passere, uden at komme for tæt på.

- Det er ikke i orden, skriver Henriette.

I Sverige har regeringen netop meddelt. at der skal være 10 kvadratmeter pr kunde i supermarkederne fremover - og at butikkerne kan blive tvangslukket, hvis de ikke overholder de regler, mens vi i Danmark kan nøjes med 7 kvadratmeter hvad tænker du?