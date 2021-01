Indkøbsvogn-reglen: Smart løsning

Hvordan holder man to meters afstand - og sikrer, at der ikke komme for mange mennesker ind i supermarkedet? Julia K. har et forslag til en ny regel.

- I Tyskland har nogle dagligvarebutikker en regel om, at man SKAL tage en indkøbsvogn.

- Antallet af tilgængelige indkøbsvogne, svarer til det tilladte antal personer i butikken.

Lettere at holde afstand med vogn

- Uden vogn, ingen adgang.

- Vognene er også gode til at sikre bedre afstand mellem folk.

Sådan skriver Julia K. i en kommentar på DR Nyheders Facebook-profil om de nye afstands- og kvadratmeter-krav, der gælder når danskerne fra idag skal købe ind uden at risikere at blive smittet mere end højest nødvendigt.

Sådan synes Michael vi skal gøre i supermarkedet

7,5 kvadratmeter pr kunde

Afstandskravet hæves nemlig som bekendt fra én til to meter i dagligvare- og detailhandlen (samt i det offentlige rum iøvrigt). Og i går aftes oplyste Erhvervsministeriet - med henvisning til en ny pjece fra Sundhedsministeriet - at der fremover skal være 7,5 kvadratmeter pr kunde i dagligvarebutikker på under 2.000 kvadratmeter.

Ny pjece fra Sundhedsministeriet. Screenshot

Synes det er ret smart

- Jeg synes det er en ret smart løsning, dér hvor det kan lade sig gøre, skriver Julia, og nationen! har talt med Lidl, der pt ikke har planer om at indføre en 'ingen indkøbsvogn, ingen adgang'-regel, men:

- Vi kigger på alle tiltag, der kan gøre det sikrere for vores kunder at handle. Så det ryger på listen over ting vi kan overveje i fremtiden.

- Vi har dog gjort meget allerede - bla har vi jo de bredere gange og har netop ændret afstandmarkeringerne i butikkerne fra én til to meter, siger Morten Vestberg fra Lidl, men hvad siger du?