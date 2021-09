Indlagt 300 gange: De fortjener mere

nationen! har modtaget et brev fra en af de danskere, der bruger det danske sundhedssystem rigtig meget - og derfor ser, hvordan sygeplejerskerne har det på arbejde. Hun synes, de fortjener mere i løn

- Jeg er en 60-årig kvinde med en alenlang diagnoseliste, med en grundlidelse, som der ikke umiddelbart kan sættes navn på.

- Jeg har 300 indlæggelser og mindst lige så mange ambulante besøg. 32 operationer på cirka fem år.

Elkørestol og venekateter

- Jeg sidder nu i elkørestol. Har CVK (centralt venekateter), fordi jeg ikke kan spise selv.

- På mine fingre samt håndled har jeg Silversplints, som skal sørge for at mine fingerled ikke går ud af led og for at støtte mine håndled.

Sådan indleder Charlotte H et brev til nationen! om at være voldsomt afhængig af det danske sundhedssystem - og de ansatte i det danske sundhedssystem. Og om være voldsomt tilhænger af at sygeplejerskerne har det godt og føler sig værdsat, når de går på arbejde.

Kan godt vente - bare de får det bedre

Charlotte står selv foran flere operationer, blandt andet en stomi-operation, men dem venter hun gerne med, så længe sygeplejerskerne kæmper for mere i løn. Hendes brev - som hun gerne ser bliver delt til alle, der synes, sygeplejerskerne fortjener mere - fortsætter derfor således:

- Jeg støtter i den grad sygeplejerskerne i deres nu ulovlige arbejdsnedlæggelse.

- Jeg ser med egne øjne, hvordan sygeplejerskerne presses i en umenneskelig arbejdsdag. Sygeplejerskerne har slet ikke tid til at være tro imod det erhverv de er gået ind til.

Spiser på toilettet og ser undskyldende ud

- De har ikke den tid, der skal til for at hjælpe og støtte vi patienter, når vi er indlagde, når vi skal til undersøgelser, som vi er nervøse for.

- Jeg ser den stressede arbejdsdag de har.

- Jeg har oplevet at ankomme til en akutmodtagelse, hvor der meget hastigt ud fra et toilet kom en sygeplejerske med et meget træt og undskyldende udtryk i ansigtet, en energibar i den ene hånd og en brik med kakao i den anden, fordi der simpelthen ikke er tid til pauser til sygeplejerskerne.

- Og selvfølgeligt har jeg mange andre eksempler.

Risikerer de flygter

- Hvis vi ikke passer godt på vores sygeplejersker med ordentlige arbejdsvilkår, en ordentlig løn, som modsvarer det store ansvar og arbejdspress, der hviler på vores sygeplejerskers skuldre, risikerer vi, at der er færre som vi uddanne sig til sygeplejersker og flere vil skifte fag, som vi ser en stigende tendens til allerede nu, skriver Charlotte, men hvad tænker du?