Indsamling til afghanske flygtninge går amok

- Hvornår skal det afleveres?

- Jeg har lidt stående fra mine piger, som egentligt var meningen skulle til genbrug.

Nøjjj, Esbjerg

Sådan skriver Michele H. i en af de 153 kommentarer, der er skrevet til Susanne GT fra Esbjerg om den hjælp til de 80 afghanske flygtninge - hvoraf halvdelen er børn - hun skrev om forleden. Susanne havde nemlig - da hun hørte, at der kom nye beboere på flygtningecentret i Egebæk/Hviding - tænkt, at de nok havde brug for hjælp i form af tøj og legetøj. Og da hun havde samlet ting sammen fra sin egen husholdning, skrev hun ud på Facebook, at hun godt tage nogle ting med for andre, der også ville hjælpe. Og så stak det af:

- Nøjjj, Esbjerg og omegn - det kalder jeg næstekærlighed.

- På 12 timer har I bevist, hvor meget I ønsker at hjælpe - det er overvældende.

- Jeg har fået SÅ mange henvendelser, at jeg næsten ikke kan nå at læse dem alle.

Tager de første ture fredag og lørdag

- Jeg tager de første ture derned fredag og lørdag, skriver hun på Facebook. I Thyregod er der også gang i hjælpen til de afghanere, der måtte flygte over hals og hoved.

60 mennesker mødte op i går eftermiddags til et møde om at yde en frivillig indsats på centret. Og en førtidspensionist fra Jerlev afleverede tirsdag formiddag en trailer fyldt med legesager, sko og sportstøj indsamlet i løbet af 24 timer.

Give lidt tilbage

- Disse mennesker har hjulpet Danmark under krigen i deres hjemland, og nu er det vores tur til at give lidt tilbage, siger førtidspensionsten til TV Syd, men hvad siger du?