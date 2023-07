Industri-boss: Dybt problematisk

Dansk Industri beder staten om at gribe ind, efter at Energiklagenævnet har stoppet et kæmpe vindmølleprojekt - angiveligt pga af hensynet til flagermus

- Det er en dybt problematisk situation.

- Og staten må hjælpe med hurtigere løsninger.

Skulle levere strøm til Ørsted

Sådan skriver Dansk Industris vicedirektør for klima, grøn omstilling og energi nu til nationen! om den 'lammer' Energiklagenævnet i dag gav til vindmøllepark-projektet Aflandshage i Øresund.

De 26 vindmøller skulle efter den første tidsplan nemlig levere strøm allerede fra næste år.

Den tidsplan er forlængst droppet, og håbet var, at få stillet møllerne op, så de kunne dreje strøm ud af vinden fra 2026. Men nu er projektet sat på pause på ubestemt tid.

Flagermus? Gigantprojekt lammet

Vi skal jo have mere havvind

Pausen - der ifølge Hofor skyldes flagermus - rammer især Ørsted, der har en aftale om at bruge strømmen fra Aflandshage til den store brintsatsning Green Fuel For Denmark:

- Strømmen fra Aflandshage kunne muliggøre dele af Green Fuels for Denmark's anden fase på 250MW, samt dække strømbehovet til projektets første fase, lød det fra Ørsted tilbage i 2021, og Dansk Industri mener, at der er brug for at se på det forhold, at en indsigelse som den fra Energiklagenævnet kan sætte et projekt som fx Aflandshage helt i stå:

Jyder flade af grin

Balancen: Natur, dyreliv og den grønne omstilling

- Vi skal jo have meget mere havvind fremover.

- HOFOR er en virksomhed, der bruger mange ressourcer og mange år på at finde de gode løsninger, så natur og dyreliv kan leve side om side med den grønne omstilling.

- Det er vigtigt at energiklagenævnet har samme blik for denne balance. Ellers kan det koste millioner af kroner, når projekter sættes i stå på usikre formodninger, skriver Troels Ranis, Dansk Industri, men hvad siger du?