Indvandrer-far tæsker datter: Mistanke om intimbarbering

- En ung kvinde kontakter RED Centers hotline efter at have været udsat for vold aftenen før.

- Hun fortæller, at søsteren har fundet hendes skjulte skraber på badeværelset og har opdaget, at skraberen var brugt og havde nogle hår på.

- Søsteren kom efterfølgende ind til kvinden og krævede at se, hvor på kroppen hun havde barberet sig, og var overbevist om, at det var på benene og underlivet, samt at hårfjerningen skyldtes et skjult kæresteforhold.

Faren troede på søsteren - og tæskede hende

- Da den unge kvinde nægtede at fremvise sine ben og sit underliv, gik søsteren til forældrene og viste skraberen.

- Faren tog søsterens teori og vurdering til sig, hvorefter han udsatte kvinden for vold.

Sådan lyder en anonymiseret version af en af de 1355 henvendelser, det landsdækkende rådgivningscenter mod æresrelaterede konflikter RED fik sidste år fra fra kvinder med brug for hjælp. I 2017 bad 1056 kvinder om hjælp, og nationen! har bedt direktøren for RED om at løfte sløret for, hvad henvendelserne bl.a. handler om:

Se også: Muslimske piger kalder hende 'verdens største luder'

Far tørrede datter med vådserviet

- En unge kvinde henvises til RED Rådgivning af sin studievejleder. Hun oplever, at familien bestemmer hendes påklædning, som skal være langt og løst, og hun tvinges til at gå med tørklæde.

- Hun har indtil nu levet et dobbeltliv, hvor hun har taget tørklædet af og skiftet tøj på skolen samt lagt makeup.

- For ca. to uger siden fandt familien en mascara på hendes værelse og da hun kom hjem efter skole, kontrollerede de, om hun havde makeup på.

- Den unge kvinde havde ikke fået fjernet alt sin makeup, inden hun forlod skolen, og da faren tog en vådserviet og tørrede hendes ansigt, var der rester af makeup på servietten.

Lillebror skal overvåge hende

- Den unge kvinde fortæller i rådgivningen, at hendes forældre har bestemt, at hendes lillebror på 14 skal starte på hendes skole om få uger, så han kan holde øje med, hvad hun laver i skoletiden, lyder en anden anonymiseret version af en henvendelse, og i RED's brevkasse kan man læse den her:

- Hej.

- Jeg er en 15 årig pige snart 16, mine forældre er muslimer, og det er jeg jo så også. Mine forældre giver mig ikke lov til noget som helst.

- Jeg må ikke gå ud uden dem, jeg må ikke være venner eller tale med drenge.

- Nogle gange har de opdaget det, og så har de været pissesure og ikke talt til mig i flere dage.

Se også: Drenge ringede på døren og ville lege: Tiårig pige sagde nej og fik tæsk

Jeg skal have lang cardigan på

- De har også slået mig, jeg må ikke have sociale medier, men det har jeg, det ved de bare ikke, jeg må ikke gå med makeup, jeg må ikke have stramt tøj på eller for korte bukser.

- Jeg skal altid have en lang cardigan på.

- Jeg er så ked af det hver dag, for jeg må ingenting, og jeg kan se på mine veninder hvor fedt de har det.

- Det eneste de vil have jeg skal lave er at hjælpe dem med huslige pligter og lave lektier.

Jeg vil ikke være muslim længere

- Jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal gøre, for der er ingen voksne mennesker i mit liv jeg kan stole på.

- Jeg kan heller ikke tale med mine forældre om det, for så vil de gøre noget ved mig, som ikke vil være rart.

- Jeg vil virkelig gerne bare blive tvangsflyttet, for jeg passer ikke ind i den her familie, jeg vil ikke være muslim længere, jeg tror alligevel ikke på det.

- PLZ hjælp jeg kan virkelig ikke mere har flere gange overvejet at tage mit eget liv, skriver 'Pige, 15 år'.

Men hvad tænker du?

Man kan ringe anonymt til RED's hotline på 70 27 76 66, hvis man synes, andre bestemmer over væsentlige dele af dit liv, f.eks. hvem du skal giftes med, hvilken uddannelse du skal have, eller hvem du må ses med.