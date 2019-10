Indvandringskritiker anmeldt: Bekymring for datterens trivsel

- Jeg synes, at det var dybt ubehageligt, at man på den måde gik efter min familie.

Sådan siger en mand, der er med i Generation Identitær, der beskriver sig selv som en 'patriotisk ungdomsbevægelse med afdelinger i mange europæiske lande, der arbejder imod masseindvandring og multikulturalisme', til Weekendavisen, om en underretning, Københavns Kommune modtog om ham og hans forældreevner sidste sommer.

Datteren og højeekstremistiske møder

En anonym borger var ifølge kommunen 'bekymret for (datterens, red.) trivsel grundet fars stærke tilknytning til det højreekstremistiske miljø, hvor far er talsmand for en organisation kaldet Generation Identitær.

Underretter hævder at være vidende om, at (datteren) bliver taget med til diverse højreekstremistiske rallyer.

Underretter beskriver en episode, hvor far bliver antastet af venstreradikale og må flygte sammen med ... (datteren, red.) i den nærmeste 7-Eleven, står der således i den aktindsigt, avisen beskriver. Og selvom sagen efterfølgende blev standset, så synes personen - som afviser, at han har haft sit barn med til politiske møder, at den slags er 'vanvittigt'.

Vanvittigt at bruge de sociale myndigheder

- At man kan finde på at bruge de sociale myndigheder til at gå efter datteren til nogen, man er uenig med.

- Det synes jeg, er vanvittigt, siger manden, der ikke er den eneste, der har været ude for at blive meldt til myndighederne.

For et år siden fortalte Anders om, hvordan han var blevet anmeldt for socialt bedrageri - også uden at der var noget i sagen - og han mente, at den slags anmeldelser burde straffes.