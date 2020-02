Influencer: Numse-løft gav vejrtræknings-problem

- Ja, jeg trækker vejret meget dårligere gennem næsen.

- Det gør ondt at sidde på den.

- Og ser man på billeder af min rumpe før og efter operationen, så så det ekstremt meget bedre ud før.

Helt klart negativt - alt generelt

Sådan siger den norske influencer Isabel Raad til avisen VG om de negative sider af det numseløft, hun som så mange andre unge kvinder har fået. Et numseløft hun inderligt fortryder:

Screenshot fra VG-interviewet med den norske influencer Isabel Raad.

- Det er helt klart, at det jeg har gjort ved min numse, har haft negativ indflydelse på min sundhed, min krop - og alt generelt, fortsætter hun i et TV-interview, der er blevet set 165.000 gange - og kommenteret næsten 300 gange. De fleste der skriver er kvinder:

For folk med lavt selvværd

- Trist at det her er blevet 'selvmedicineringsmetoden' for lavt selvværd.

- Men fint at hun kan sige, at dette ikke er godt for kroppen, skriver Tone G f.ex, mens May H mener, at Isabel - som er 25 år - faktisk er for ung til at få foretaget den slags indgreb:

- Hæv aldersgrænsen på den slags operationer til 30 år.

- Så bør de fleste være voksne og en operation er nok mere gennemtænkt, skriver May H.

Numse var utæt i ugevis

Og Isabel fra Norge er ikke den eneste, der i disse dage rammer medierne med historier om negative numseløft. I Sverige kan Aftonbladet i dag fortælle, hvordan et numseløft, der til dato har kostet 70.000 kr, er endt:

- Min numse sprak to steder, siger en 38-årig kvinde til avisen i dag. Kvinden går stadig til behandling.