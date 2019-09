Ingelise er overfølsom: Tager høreværn på når manden snakker

Hvad skal man gøre, hvis man er hårdt ramt af tinnitus og derudover er overfølsom over for lyd? Ingelise forstår ikke, at hendes kommune ikke vil hjælpe hende til tinnitus-konsulent.

- Jeg kan ikke fungere. Jeg har tinnitus og er overfølsom over for lyd.

- Har konstant hovedpine, er helt spændt op i kroppen, og har svært ved at koncentrere mig.

- Om natten går jeg op og ned af gulvet, fordi det er så uudholdeligt og tænker – hvor er min livskvalitet.

- Alt socialt er væk fra mit liv, for jeg kan ikke være hvor der er mennesker, der taler, for så er jeg nødsaget til at bruge høreværn.

Samtale er kogt ned

Sådan indleder Ingerlise H fra Lolland et brev til Ekstra Bladet om den helt urimelige og afvisende holdning hun bliver mødt med, når hun beder om hjælp hos Lolland Kommune.

Ingelise har prøvet at klage og klage, men nu håber hun at lidt debat på nationen! kan få kommunen til ændre holdning – ligesom hun håber på, at der måske kan komme nogle gode råd fra andre, der har været i samme situation. Hendes brev – som Lolland kommune kommenterer nedenfor/har fået mulighed for at kommentere – fortsætter således:

- Al samtale med min mand er kogt ned til at handle om indkøb o.lign.

- Jeg kan godt bruge min telefon til helt korte og nødvendige samtaler, men så foregår det også med de store høreværn på og så en ekstern højtaler, der gør lyden fra telefonen dybere.

Skal hvile mig efter en snak i telefonen

- Og efter sådan en tlf-samtale er jeg så fyldt i hovedet af larm, at jeg ikke kan noget i mange timer - ofte er det resten af dagen.

- Men … kommunen har afvist at hjælpe mig med at komme til samtale med en tinnitus konsulent. Der ligger ellers en i Slagelse. Kommunens afslag går på, at jeg jo godt kan tale i telefon.

- Det eneste kommunen vil, er at hjælpe mig med et høreapparat, selv om jeg har fortalt dem, at høreapparater kun gør mine lidelser værre, og det har jeg så sagt ja til, for at komme dem i møde.

- Men selv om jeg lider nu, fordi jeg har brugt deres høreapparat, vil de stadig ikke sende mig til Slagelse.

Kan ikke engang koncentrere mig om at strikke

- Så lige nu kan jeg ikke engang sidde og koncentrere mig om et strikketøj, og jeg ligger meget af dagen med varmepude og tager smertestillende medicin.

- Hvad skal jeg gøre, slutter Ingelise, og i det svar Lolland Kommune har sendt kan man læse at de nok ikke ændrer holdning lige med det samme:

- Med henvisning til din mailhenvendelse af d. 29. august 2019 omhandlende ’Ingelise er overfølsom: Bruger høreværn når manden snakker’, har vi modtaget samtykke fra borgeren til, at vi må udtale os. Lolland Kommune har følgende kommentar:

Lolland Kommune har fået stadfæstet afgørelsen

- Lolland Kommunes afgørelse har været påklaget af pågældende borger, og har – som det følger af retssikkerhedslovens bestemmelser om klagesagsbehandling – været sendt til øverste klageinstans (Ankestyrelsens) afgørelse.

- Ankestyrelsen har stadfæstet Lolland Kommunes afgørelse. Lolland Kommune har ikke yderligere bemærkninger, skriver kommunen.

Nedenfor kan du se screenshot af et brev, Høreforeningen i februar har sendt til Ankestyrelsen og Lolland Kommune, men hvad tænker du? Og har du et godt råd til Ingelise?