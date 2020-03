Ingen billige øl fra Tyskland: Politiet bekræfter

Da Danmark lukkede grænserne i lørdags var meldingen fra politiet, at man stadig kunne tage til Tyskland for at handle. Men nu har dansk politi talt med tysk politi.

- Seriøst !!!!!

- Vi har en alvorlig sygdom som truer og folk tænker billige øl, sodavand og slik.

- Tag jer dog sammen!

Vi får opkald om grænsehandel

Sådan skriver Maj-Brit J i en af de næsten 300 kommentarer, der foreløbig er skrevet på JydskeVestkystens Facebook-profil om den dansk tyske/grænse, der nu fra både dansk og tysk side er lukket for ikke-anerkendelsesværdige besøg.

Da Danmark lukkede grænserne i lørdags var meldingen fra politiet ellers, at man stadig kunne tage til Tyskland for at handle, men efter at have tjekket med tyske kolleger, kunne de lokale twitterbetjente i dag meddele, at øl-køb IKKE tilhører den kategori, når man spørger tyskerne:



Vi får opkald om, hvorvidt man kan køre til Tyskland for at grænsehandle. Det bliver af de tyske myndigheder ikke anset for at være et anerkendelsesværdigt formål. Så nej. Ingen grænsehandel #uka #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 16, 2020

Brug pengene i Danmark

Og selv om mange danskere i slutningen af sidste uge brugte deres corona-hjemsendelse fra arbejdspladserne til at smutte en tur til Tyskland, så er de fleste af kommentarerne ret forstående:

- Det er det bedste der er sket endnu.

- Så kan det være danskerne finder ud af, at det ikke er så dyrt alligevel i Danmark, skriver jan H, der er nået op på 30 likes for den kommentar, og Brian B er ret så enig:

- Brug nu bare pengene i DK.

- Alle vores butikker får mega meget brug for det, skriver Brian, men hvad siger du?