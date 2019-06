Ingen gør noget: Min veninde lugter af lort

Naboerne kan simpelthen ikke holde lugten - ja stanken - ud. Og jeg forstår det udmærket, jeg var selv ved at kaste op, da jeg var forbi her til formiddag, lyder det fra Sonja, der ikke aner sine levende råd

- Jeg er så ulykkelig, og jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre.

- Min veninde gennem 15 år har fuldstændig mistet grebet om tilværelsen sin person og sin personlige hygiejne. Og nu er hun ved at blive smidt ud hendes lejlighed.



Stråler ud af stikkontakterne

Sådan lyder det fra Sonja J, der netop er kommet hjem fra en længere udlandsrejse og er i chok over den måde hendes veninde - der er i 60'erne - får lov til at leve.

Veninden vil ikke have åbne vinduer, fordi hun er bange for, at hun bliver aflyttet - af samme grund vil hun ikke have telefon. Hun er heller tryg ved at bruge elektricitet, og mener at der kommer farlige 'stråler' ud af stikkontakterne. Og så hun vil ikke i bad, sidste gang det skete var i december.

Men fordi der ikke er nogen pårørende, og fordi veninden (som nationen! har navn og adresse på ) ikke vil have, at Sonja blander sig og fe.x. klager over den kommunale hjemmepleje, der åbenlyst slet ikke kan klare opgaven, så beder hun nu nationens! 170.000 net-debattører om gode råd.

Hun vil ikke have ble på

- Hun sidder lige nu i sin lejlighed med fire lag tøj og hun har afføring op og ned ad nakken og i bukserne og i møblerne.

- Selv om lider af inkontinens vil hun ikke have at hjemmeplejen hjælper med bleer, og da jeg foreslog, at jeg kunne hjælpe hende i bad, så anklagede hun mig for at være en spion, der var ude på at kropsvisitere hende.

- Hun ryger hash for at klare de bivirkninger, hun får af at spise sin medicin (psykofarmaka), og det er sikkert også en del af hendes problem - og de lugtproblemer, der altså nu har fået boligforeningen til at sætte hende på gaden.

Jeg synes hun skal på den lukkede

- Hvad gør jeg, for det kan da ikke være rigtigt, at en borger i det her land,kan få lov til - bogstaveligt talt - at synke til bunds i sit eget lort og tis og så bare bliver smidt på gaden, fortæller Sonja, der virkelig gerne vil have gode råd fra folk, der enten har været i samme situation - eller fra nogen, der kender systemet.

- Hun taler uafbrudt, det rabler for hende, og jeg mener, at hun skal på den lukkede og derefter ud i et beskyttet miljø, hvor nogen drager omsorg for hende.

- Men hvem kan man kontakte, og hvad skal jeg som veninde gøre, spørger Sonja. Hvad synes du, hun kan/skal gøre - hvis hun overhovedet skal gøre noget?