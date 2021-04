Ingen kabinescooter: Harley-Gert er arrig

Gert føler at Aabenraa kommune behandler ham rigtig dårligt – f.ex siger de nej til at give ham en kabinescooter, og så er hans protese to numre for stor.

- Hej.

- Jeg hedder Gert - Harley-Gert.

- Jeg fyldte 70 år den 7/4-2021.

- Jeg er desværre blevet handicappet, da jeg fik amputeret mit ene underben i november 2019.

En fod i samme størrelse

- Jeg har søgt hjælpemidler gennem Abenrå Kommune, feks en protesefod i samme størrelse.

- Jeg bruger str 39 - og har fået str, 41.

Sådan indleder Gert et brev til nationen! om den hjælp han godt kunne tænke sig at få – og den hjælp han får.

Gert har flere gange prøvet at fortælle kommunen, at han lige nu lever et ret så indespærret liv, da han ikke kan gå særlig langt på sit ene ben. Og han har også forsøgt at forklare dem, at sådan en ben-stump gør meget ondt i koldt vejr.

De siger køb en kørepose og et varmetæppe

Men han føler ikke de lytter, og nu prøver han så nationen! Hans brev – som Aabenraa Kommune svarer på nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Men jeg har fået afslag på en protese i samme størrelse to gange.

- Så nu må jeg købe to par sko – fire i alt – når jeg skal have fodtøj.

- Jeg har også søgt om en kabinescooter så jeg kan komme ud i alt slags vejr både vinter og sommer, da min benamputation er meget følsom over for kulde og jeg får kramper og har svært ved at styre protesen.

- Men de har sagt nej. De vil give mig en trehjulet.

Kabinescooter koster 10.000 kr mere

- En kabinescooter koster ellers kun 10.000 mere, skriver Gert, og nationen! har spurgt Aabenraa Kommune, om de 1. nogensinde har givet borgere en kabinescooter, og 2. hvad der skal til for, at en borger kan få en kabinescooter – og 3. hvad de siger til at Gerts protese tvinger ham til at købe fire sko af gangen.

Kabinescooter - så skal sundhedsvæsenet ind over

- Ja, Aabenraa Kommune bevilger el-køretøj med kabine til borgere, der er tilknyttet iltapparat grundet lungelidelser eller svært nedsat respiration.

- Derudover bevilges der kabinescootere (både som udlån og som forbrugsgode med egenbetaling) til borgere med handicaps, der er meget påvirket af vejrforholdene fx spasmer eller svære gigtlidelser, hvor der ikke er muligt at pege på andre hjælpemidler, der kan løse udfordringen ift. påvirkningen af vejrforholdene.

- Såfremt der er tvivl om, hvorvidt en borger vil kunne benytte sig af et normalt 3-hjulet køretøj, afdækkes dette i samarbejde med sundhedsvæsnet.

Og fodprotesen er der taget stilling til

- Det er beklageligt, hvis bandagisten laver fejl, hvad enten fejlene er kosmetiske eller ej.

- I den konkrete sag ligger der en afgørelse fra Ankestyrelsen, som vi følger, svarer kommunen, men hvad tænker du?