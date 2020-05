Ingen læger gider have klinik i Vollmose

Mange ældre og gangbesværede ville blive ekstremt glade for en læge i Vollsmose, så de ikke skal have en taxa for at komme til lægen, siger beboerformand til DR Fyn, men ingen læger har meldt sig.

- Når man hører om hvordan politiet bliver behandlet, kan man godt forstå at en læge nødigt vil arbejde i sådan en ghetto.

Sådan skriver Susanne R i den pt. mest populære kommentar, der er skrevet på DR Nyheders Facebookside (63 likes) om lægeproblemet i boligområdet Vollsmose ved Odense.

Man skal faktisk uden for Odense

To års indsats fra regionen og kommunen for at få en eller to læger til at åbne en klinik, så de omkring 10.000 beboere kunne slippe for at tage ud af området, når de skulle til lægen, er nemlig endt i ingenting.

Og derfor bliver den årlige million kroner, Odense Kommune har afsat fra Sundhedspuljerne til lægeklinikken i Vollsmose, nu prioriteret nu til andre indsatser, skriver DR Fyn, der også har talt med Bjarne A. der beboerformand i området Fyrreparken i bydelen.

Og Bjarne er ikke tilfreds med situationen:

Det kan ikke være rigtigt

- Du skal faktisk uden for Odense for at finde en læge, og det kan godt blive lidt problematisk.

- Det kan ikke være rigtigt i en storby som Odense, siger han til DR Fyn, og ser man på en af de andre kommentarer i DRs kommentarspor, så har Jette M. noget der ligner et bud på en løsning:

- Hvis man har afgivet et lægeløfte, så er man læge for alle, skriver Jette, men hvad tænker du?