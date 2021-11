Ingen lytter: Villads på fire måneder græder nonstop

- Jeg er mor til Villads. Han er fire måneder og siden fødslen har han skreget i ca 10 timer i døgnet.

- Vi har været til lægen - og på børneafdelingen - omkring 10 gange hvor de, uden at undersøge ham, har sagt, at det er kolik.

Ingen har tid

- Men vi har også været hos en special-læge, der (!) spurgte ind til hans symptomer og derefter fortalte, og endda skrev i journalen, at han mistænker Morbus Hirschsprung.

- Men dette kræver et røntgen eller en scanning for at bekræfte.

Sådan indleder Pernille H. et brev til nationen! om et barn, der skriger og skriger og skriger af smerter - og et sundhedssystem, der er gået i stå. For selvom Villads ER blevet henvist Roskilde børneambulatorium, som også kan se at, han har symptomer på denne lidelse, så er der ingen tider. Han havde en, men den blev aflyst, og nu ved de ikke, hvornår han kan komme til, skriver Pernille.

Luft eller afføring - så skriger han

nationen! har bedt Region Sjælland om at svare på, hvorfor et skrigende spædbarn ikke kan få en dato, og deres svar kan du se nedenfor - moderens brev fortsætter nemlig således:

- Min søn kan ikke selv komme af med afføring, og er i smerter med langvarigt skrigeri, hver gang der er luft eller mere der skal passere i systemet.

- Vi beder bare om en undersøgelse af hans tarme for at udelukke en sygdom, der kræver operation, men står stadig her 12 uger efter og er samme sted, som vi startede. På trods af en børnelæges mistanke om noget mere alvorligt.

- Skrigeriet har sendt mig og min kæreste tæt på en slem efterfødselsreaktion.

Kan ikke overskue at tage væk hjemmefra

- Vores overskud er minimalt og tager ekstremt meget fokus fra vores toårige søn, som selvfølgelig søger sine forældres opmærksomhed hele tiden. Vi har ingen mulighed for at sidde sammen som familie, fordi én hele tiden skal trøste.

- Vi har også svært ved at tage ud sammen allesammen, fordi vi ikke kan overskue at stå i offentligheden med et barn, der græder nonstop.

- Så alle aktiviteter er opdelt så én for det meste må blive hjemme med den lille, skriver Pernille, og Region Sjælland har sendt dette svar:

Regionen: Vurderingen var, at det ikke var akut

- Børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital er i gang med et udredningsforløb på barnet.

- Afdelingen har været i dialog med moderen, hvor både baggrunden og planen for det videre forløb er gennemgået.

- Vurderingen i forløbet har været, at der ikke var tale om en akut situation.

Men nu er barnet henvist

- Barnet er henvist til videre undersøgelse med henblik på udelukkelse af sjældne sygdomme, skriver Region Sjælland og Pernille bekræfter over for nationen!, at hun efter nationens! mail til regionen har talt med både læge, overlæge og ledende overlæge, der har henvist til Rigshospitalet, som skal foretage den undersøgelse, som ellers var blevet afvist.