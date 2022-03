Ingen madpenge til Jannies ukrainere

- Hej.

- Jeg har sammen med 6 andre kørt nødhjælp til Polen og hentet 43 flygtninge med til Danmark.

- Lige nu huser jeg en mor med to børn og morens storesøster.

- De ankom d. 12 marts til DK.

De vil ikke på center

Sådan indleder Jannie et brev til nationen! om de hundrede tusindvis af ukrainere, der er flygtet fra Putins bomber, den store frivillige indsats hun og mange andre danskere har ydet for at hjælpe – og de fine muligheder politikerne i Folketinget har givet for at folk som Jannie, kan få en økonomisk håndsrækning til bl.a. madpenge og ekstra udgifter i forbindelse med privat indkvartering af ukrainske flygtninge.

For to uger siden satte Folketingets Finansudvalg således 20 millioner kr af til sådan en ’madpenge’ pulje. Og kommuner som Esbjerg og Sønderborg har bestemt, at private, der indkvarterer ukrainere, kan få 150-250 kr pr flygtning pr- døgn.

Ondt i røven: Får 200 kr. pr. ukrainer

Kommunen: Vi yder ikke økonomisk støtte

Jannies problem er bare, at hun ikke bor i Sønderborg eller Esbjerg, men i Guldborgsund. Hendes brev fortsætter derfor således:

- Jeg har ringet rundt i hele kommunen, og der er ingen hjælp at hente.

- Selv om der har været særlov og nu en lov, der giver mulighed for at hjælpe.

- De siger at de ikke vil på et center, skriver Jannie, og nationen! har spurgt Guldborgsund Kommune om det er korrekt, at de ikke hjælper de borgere, der har Ukraine boende. Og det er det:

- Guldborgsund Kommune henviser til statens indkvarteringsmuligheder i asylansøgningsperioden, og vi yder derfor ikke økonomisk tilskud til privat indkvartering.

- Vi anbefaler derfor, at du hjælper eventuelle ukrainske borgere, som du har boende privat videre til Udlændingestyrelsen, som står for indkvartering i asylansøgningsperioden, skriver Guldborgsund til nationen!, og til Jannie skriver kommunen, at ukrainerne kan tage til Sandholmlejren eller den lokale skole i Nykøbing, der er indrettet som modtagecenter, men hvad tænker du?