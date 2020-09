Ingen parkering mellem 00 og 24: Det er jo aldrig

- Hej EB

- Det her er sgu en tand for smart.

- Københavns kommune har lige lavet 9 handicap-parkerings pladser uden for Hotel Stay på Islands Brygge.

- Men der bor ikke en eneste handicappet i hele området.

Det er sket i sidste uge

Sådan indleder Thomas H et brev til nationen! om den nye P-situation, der hersker på Islands Brygge. Thomas er nemlig slet ikke tilfreds, og han mistænker at de mange handicappladser (kommunen skriver nedenfor at det faktisk kun er syc, men at de bare er store) er anlagt, så der bliver bedre mulighed for at skrive bøder til ikke-handicappede, der kommer til at parkere på en af de nye pladser.

Hans brev – som kommunen kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

- Jeg kender de fleste i området, da jeg har arbejdet i området i 9 år, samt boet der i 2,5 år.

- Så faktisk er er det 9 (altså syv red.) pladser for meget.

- Det er sket i sidste uge, og samtidig har kommunen fjernet 75% af alle parkeringspladserne i de nærmeste gader. Det er Europark, der nu har magten, og de har klistret over 15 skilte.

- De skriver man ikke må parkere fra 00.00-24.00. Øhh, det er jo som i aldrig.

20 bøder på to dage

- På to dage er der udstedt 20 bøder. Hvad f…. skal man gøre, hvis man ejer en bil?

- Det ligner jo en P-fælde/pengemaskine, skriver Thomas H, men kommunen skriver, at de for det første ikke selv udskriver afgifter i området endnu - og at de er forpligtet til at sikre, at der er et vist antal handicap-pladser i et boligområde:

Kommunen: Lokalplanen kræver plads til handicappde

- Det korte svar er, at der i lokalplaner er krav om et vist antal handicap-parkeringspladser ifbm et vist antal boliger, og at der skal være syv i I Artillerivej Syd-området, der ifgl lokalplanen ses som et samlet område.

- Handicap-p-pladser er ret pladskrævende, og i Artillerivej Syd-området er der kun plads til disse store p-pladser netop i Knud Kristensens Gade. Det er noget med vejens bredde osv.

- Derfor har Københavns Kommune godkendt at pladserne ligger samlet.

De skal kunne bruges af minibusser

- Der er etableret 7 handicap-parkeringspladser til minibusser i Knud Kristensens Gade, som er en privat fællesvej, der ejes og vedligeholdes af grundejerforeningen (Grundejerforeningen Artillerivej Syd, ”GAS”, hvor de forskellige bygherrer og områdets beboerer repræsenteret)

- Handicap-parkeringspladser skal ifgl vejreglerne i udgangspunktet være 4,5x8 meter, da de skal kunne bruges af de minibusser, der ofte anvendes af mennesker med fysiske handicap.

- De er nemlig noget mere pladskrævende end almindelige biler, og der er etableret et udstigningsareal på indersiden af pladserne til som er nødvendig for at brugerne af HP pladserne har et sikkert manøvreareal til ud- og indstigning.

- Pladserne er godkendt anlagt som længdeparkeringspladser i 2 adskilte parkeringsspor, der pt. er afmærket med kantlinje og symboler i hele parkeringssporets længde.

Kommunens rolle:

- Det er KK der stiller krav om antal hp-pladser for et område for at området er tilgængeligt for handicappede – ikke kun beboere men også besøgende . vMen det er grundejerforeningen der bygger områdets infrastruktur og derfor den, der har bestemt, præcis hvordan vejen er indrettet .

- Den skal naturligvis sørge for at de forskellig krav til områdets byggerier og infrastruktur bliver opfyldt.

- I Artillerivej Syd-området vurderes området ifgl lokalplanen som et samlet hele. (her: lokalplan nr. 410 ”Artillerivej Syd” men tillæg 1 og 2, hvor gaden er udpeget som en lokalgade i 14 meters bredde med længdeparkering i den ene side af vejen) . Derfor kan bygherre vælge at samle de syv hp-pladser her i Knud Kristensens Gade i form af længdeparkering til handicapparkering til minibusser, som de har gjort her.

- KK har godkendt placeringen, da der ikke ellers kan findes store nok arealer til de store hp-pladser på nogen af de andre veje i området.

- Der har med andre ord i det samlede vejprojekt for hele området ikke kunne findes brugbare alternativer, og rent trafikalt har KK vurderet, at pladserne er hensigtsmæssigt placeret og opfylder de gældende krav og regler, samt at den øvrige parkering kan foregå på områdets veje og i de p-kældere i området, hvor der er etableret de nødvendige antal pladser til boligerne.

Borgere kan henvende sig

- Det er ikke KKs opfattelse at der pt. er et ønske fra grundejerforeningen om at nedlægge pladserne. (Hvis de vil det skal grundejer-foreningen søge om dispensation, som KK så vil vurdere. Det er også grundejerforeningen, der i givet fald skal ombygge vejen.)

- Et godt argument for at grundejerforeningen evt skulle søge tilladelse til at flytte nogle af hp-pladserne ville jo være, hvis der var borgere med behov for handicapparkering, der havde henvendt sig enten til foreningen eller til kommunen med et ønske om en anden placering end netop i KK-Gade.

- Den type henvendelser har Københavns Kommune endnu ikke fået for netop dette område, (der jo også først er ved at blive færdiggjort nu, så det kan jo komme)

Europark opkræver pt

Vedr. opkrævning af parkeringsafgifter så er det pt. Europark, der opkræver p-afgifter i området. Det skyldes, at grundejerforeningen har søgt om tilladelse til privat parkeringsordning i byggeperioden, og har fået en midlertidig tilladelse indtil området er færdigbygget (om et par år). KK´s parkeringskontrol har derfor ikke pålagt nogen afgifter på disse handicap-p-pladser, og vi ved ikke, hvad Europark har opkrævet.

2560 afgifter for ulovlig standsning på hcp-pladser

Vedr. parkeringsafgifter på HP-pladser i de andre dele af byen, hvor det er kommunen selv, der pålægger afgifter har Område for Parkering pålagt 2.560 afgifter for ulovlig standsning og parkering på handicappladser i 2019.

Det udgjorde samlet set 0,77% af det samlede antal afgifter, der blev udstedt i 2019:

- Og så skal vi da også lige have med, at Københavns Kommune faktisk afleverer ca. halvdelen af indtægterne fra parkeringsafgifter til Rigspolitiet. (Altså ikke den almindelige betalings-parkering, men de afgifter, som man ex kan få, hvis man holder et sted, hvor der er parkering forbudt, eller man holder i en betalingszone uden at have betalt.)

- Og at KK´s del af indtægterne fra p-afgifterne primært går til at holde parkeringskontrollen kørende.

- Og hvorfor skal vi så have den, kan man spørge...

P-kontrol sikrer at alle har en chance

- Jo, det er jo p-kontrollen, som både sikrer, at bilister ikke parkerer, så der opstår farlige situationer (ex for tæt på et kryds) og at folk overholder p-tidsgrænserne i byens mest travle spots, så der er en vis rotation på pladserne, og alle har en chance for at finde en p-plads nær et hospital eller et indkøbsområde.

- Eller for den sags skyld, at handicap-parkeringspladserne holdes frie til, at bilister med det behov kan holde der, skriver kommunen, men hvad tænker du?