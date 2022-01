Ingen penge til muslimske kvinder

Skal to kvindelige muslimske lærerstuderende, der ikke vil give hånd til voksne mænd, have erstatning, fordi de blev 'fyret' fra en skole i Albertslund? Ligebehandlingsnævnet siger ja - kommunen siger nej

- Jeg er glad for, at Albertslund Kommune nægter at udbetale de penge til de to muslimske kvinder.

- Religion bør aldrig have lov til at stå over sociale normer, love og regler.

God mening at få den i retssystemet

Sådan skriver Kenneth L. i en af de 1300+ kommentarer, der er skrevet på Jyllands-Postens Facebook-profil om Ligebehandlingsnævnet, der har afgjort, at Albertslund Kommune skal betale to gange 25.000 til to kvindelige muslimske lærerstuderende, der mødte op til et intromøde på den skole, de skulle i praktik på. Og erklærede, at de ikke kunne give hånd til mandlige kolleger.

Kommunen nægter nemlig at betale pengene - og er klar til at tage sagen i retten.

- Det giver god mening, at sagen går igennem retssystemet, så man kan få en afklaring på, om det er diskriminerende eller ej.

- Så derfor har jeg valgt at stemme blankt, fordi jeg er meget dobbelt i det her, siger Hediye Temiz, der er medlem af kommunalbestyrelsen i Albertslund, til avisen.

Det er de studerende der diskriminerer

Og læser man videre i de mange kommentarer, så er der ret stor enighed om, at kvinderne - der fik at vide, at de ikke kunne gennemføre praktikken på skolen, hvis de ikke gave hånd til mænd - ikke skal have en krone:

- Det er da de to studerende, der indledningsvist diskriminerer, når de ikke vil give hånd og hilse på halvdelen af lærerkollegiet.

- Det ligebehandlingsnævn er helt ude i hampen, skriver Lone G. således, mens Bernt K. synes, man sagtens kan hilse respektfuldt uden at røre hinanden.

En fin hilsen

- Alle på min udenlandske kones side hilser ved at sætte deres egne to håndflader mod hinanden og bukke lidt.

- Det er en fin hilsen.

- Betal nu bare, det vil jeg hellere give mine skattepenge til end til dem, som synes, det var en god idé at diskriminere dem, skriver Bernt, men hvad tænker du?