Ingen pizza til Johnny: Beder bankdirektør hjælpe

- Jeg hedder Johnny, jeg er 54 og førtidspensionist siden januar 2020 (desværre).

- Jeg er havnet i en rigtig dum situation - for jeg er ret udsat i forbindelse med corona og skal helst blive hjemme.

- Derfor foregår det meste af mine indkøb, madkøb, tøjvask osv på nettet.

Fritaget for NemID - så jeg ringer til banken

- Men i november trådte en ny lov i kraft om brug af betalingskort på nettet, og den betyder, at man – jeg - skal generere en personlig kode tilknyttet kortet ved hjælp af NemId.

- Men jeg er en af dem, som ikke har NemID. Jeg er fritaget af mange forskellige personlige grunde.

- Men da jeg ringer til min bank Arbejdernes Landsbank og spørger hvordan jeg skal forholde mig, får jeg svaret, at 'det aner de ikke'.

Og til styrelsen og ministeriet

Sådan indleder Johnny V et brev til nationen! om at folk uden NemID nu skal bruge NemID, hvis de vil bruge deres betalingskort til at handle på nettet. Det synes Johnny ikke kan være rigtigt, og han har ringet hele vejen rundt – fra banken til Forbrugerstyrelsen til Erhvervsministeriet for at få svar på, hvad han kan gøre. Men ingen kan svare.

Sådan ser det når Johnny vil bestille pizza.

Ingen NemID - ingen pizza

Hans brev – som nationen! har sendt til Arbejdernes Landsbank sammen med de screenshots Johnny tog da han prøvede at bestille pizza hos Just Eat forleden aften og bedt om deres kommentar – fortsætter nemlig således:

- Jeg har ikke fået vasket siden midt i november og har ikke fundet andre løsninger, og det presser mig, da jeg ikke kan og må selv.

Ting jeg skal købe må vente

- Jeg har også ting, der skulle være købt som pt må vente.

- Måtte vove mig i Føtex på knallert efter ny el tandbørste på trods af jeg skal holde mig i ro og iøvrigt ikke kan tåle at få corona, da jeg også har kol.

- Så mit liv er gået i stå synes jeg og der er ingen hjælp at hente.

De fleste vil jo have kort

- Som det er nu har jeg allerede ekstra sikkerhed, da jeg modtager en 6 cifret kode på sms, som skal bruges for at kunne betale. Vel at mærke på min telefon som kræver mit fingeraftryk for at komme til koden. Så jeg kan slet ikke se argumentet med ekstra sikkerhed.

- Jeg slås i øvrigt også med vandskade i køkkenet på 4 måned, og det hele er nu blevet noget nær umuligt, da det er svært at finde dem, der tager MobilePay.

- De fleste vil have kort, skriver Johnny, og en direktør i Arbejdernes Landsbank - der lige skulle bruge lidt tid på at konstatere at Johnny har ret - skriver, at det handler om sikkerhed:

Bankdirektør: EU har en lov om sikker nethandel

- Løsningen med nem-id er lavet for at imødekomme en eu-lov om sikker nethandel.

- Løsningen er lavet for sikre internethandel mest muligt for alle parter, skriver Peter Froulund, Branding- og komm.direktør i Arbejdernes Landsbank, der dog samtidig oplyser at Johnny kan ringe direkte en en vangivet medarbejder og få et kodeord han fremover kan benytte i stedet for nem-id.

Det har Johnny gjort, og han også forsøgt at bruge kortet nu, men forgæves.

Johnny: Jeg er stadig sulten

- Så fik jeg en kode udleveret i går af XXXX, selvom det holdt hårdt.

- Da jeg så vil prøve at bestille mad viser det sig, at siden jeg skal indtaste den på, ikke virker (nets).

- Så ved snart ikk ?????

- Jeg giver snart op og er stadig sulten.

- Vh. Johnny

Ønsker du ikke at bruge NemID?

nationen! har prøvet at klikke på Arbejdernes Landsbanks side om sikker on-line handel - der hvor de skriver, hvordan man gør, hvis man ikke bruger nemID.

Men så havner man her: