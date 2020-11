Ingen reagerede på Lises seddel

- Jeg er 70 år.

- Jeg har lige haft fødselsdag og skulle fejre det uden familie.

- De bor nemlig i København, og har vanskeligt ved at komme her op og besøge mig. De har ikke bil, og har travlt med alt muligt.

Dejlig 3-værelses - men i Frederiksværk

- Jeg selv bor nemlig i Frederiksværk, i en dejlig 3-værelses lejlighed, men jeg vil gerne ind til min familie i København, så vi kan besøge hinanden.

Sådan lyder det fra Lise H, der er ked af at hende kommune, Halsnæs, ikke kan hjælpe hende med at skaffe en ældrebolig i København NV. Lise er nemlig ensom, og vil gerne flytte så tæt på familien, at hun kan gå frem og tilbage og besøge dem for en kort bemærkning.

Vil gerne bo ved Tagensvej/Bjergvænget i NV

Lise har selv forsøgt at finde en byttelejlighed, som du kan læse nedenfor. Men hun glemte desværre at skrive, hvilken by hun bor i, da hun satte cirka 20-30 sedler op i opgange og på hoveddøre i København i sommer. Nu ved hun ikke hvad hun ellers kan gøre. Hendes nødråb - som du gerne må dele til folk, der bor i Kbh. NV - fortsætter nemlig således:

- I sommer tog jeg bussen ned til Frederikssund og S-toget ind København for at sætte sedler op.

- Jeg vil gerne bo i kvarteret ved Tagensvej omkring Bjergvænget.

Satte mere end 20 sedler op

- Men der var ingen der reagerede.

- Jeg satte jeg en del mere end 20 sedler op i kvarteret, fortæller Lise, der dog glemte at skrive, hvor hendes lejlighed ligger.

Det kan nationen! rette op på - den ligger i Frederiksværk - og du kan se Lises stue her:

Det er Lises nabo, der har hjulpet med at tage og sende billederne, men hvad tror du?