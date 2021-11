Ingen regler: Gnubberi på jobcenter

- Jeg er så heldig at komme i et jobklub-forløb hos jobcenteret i Gladsaxe.

- Jeg mødte op i et lokale, der vel er ca. 35m2 – vi var 33 personer.

Alle stole optaget - resten står op

- De fleste placeret ved et langt bord i midten, der er også borde ved de 2 ydervægge.

- Personerne placeret ved bordene sidder tæt som ved et spisebord - meget tættere end man vil være på et alm. kontor.

- Resten står op.

Og 14 af os går så til et mindre rum

Sådan indleder Dorthe N et brev til nationen! om ar være arbejdsløs i en coronatid – og skulle møde hver dag fra 12 til 14.30 på et propfyldt jobcenter. Dorthe er nemlig ret opmærksom på at holde afstand når hun er i det i det offentlige rum, og når hun er sammen med sin familie. Og hun mener også at mange arbejdspladser er gode til at sikre, at medarbejderne kan holde afstand. Og derfor forstår hun ikke, at jobcenteret bare fylder på, sp de arbejdsløse borgere skal gnubbe sig op af hinanden.

Hendes brev – som nationen! har bedt Gladsaxe Kommune om at svare på – fortsætter nemlig således:

Kan det forsvares?

- Efter et kort navneopråb er vi så 14 personer, der går til et andet - noget mindre - lokale.

- Jeg spørger hvordan det kan forsvares, med den nuværende smittestigning, at sætte så mange fremmede mennesker i samme lokale.

- Svaret er, at der ikke er kommet nye retningslinier.

- Det vil altså sige, at vi er tvunget ud i en smitterisiko, da der må ikke spørges eller stilles krav om negativ Covid test.

Man kan miste dagpengene

- Møder man ikke op, så mister man retten til dagpenge, skriver Dorthe A, og nationen! har spurgt Gladsaxe, hvad de selv tænker om 33 borgere i et rum på 35 kvadratmeter – og om de vil overveje at ændre noget på baggrund af smittesituationen.

Ingen regler om propfyldte lokaler

Og det svarer kommunen på sådan her:

- Gladsaxe Kommune følger alle de krav, som myndighederne stiller i forhold til corona.

- Og myndighederne stiller ingen krav til, hvor mange man må være samlet i et lokale, eller hvor tæt de må sidde.

- Tværtimod er vi fortsat forpligtet til at støtte ledige borgere i at komme i job.

- Men vi har stor opmærksom på rengøring af overflader, adgang til håndsprit og håndvask og der bliver jævnligt luftet ud. Har man symptomer, forventer vi, at man melder sig syg, bliver hjem og lader sig teste i tråd med de gældende retningslinjer, skriver leder af Jobcentret i Gladsaxe Lise Gandløse til nationen!, men hvad tænker du?