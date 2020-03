Ingen respekt: Skulle arbejde på datters fødselsdag

Salling Group vil gerne have lukkeloven suspenderet i påsken - pga. sikkerhed. Men mange mener, at medarbejderne har fortjent deres fridage

- Kæft, de har ingen respekt har for familielivet og de mennesker, der knokler sig selv ihjel de her dage.

- Håber Danmark boykotter den beslutning og udnytter de lange åbningstider ...

- En trist dag for hele dagligvarebranchen.

Svært at opretholde covid-19-sikkerhed

Sådan skriver Nick N. i en kommentar på Ekstra Bladets Facebook-profil om, at Salling Group, der driver kæderne Føtex, Netto og Bilka, gerne vil have lukkeloven suspenderet, så butikkerne kan holde åbent i påsken:

- Det handler alene om sikkerhed.

- Påsken er det tidspunkt, hvor vi normalt har flest kunder i vores butikker, og selvom situationen er ekstraordinær i år, kan alle dagligvarekæder få en svær opgave med at opretholde covid-19-sikkerheden for både kunder og medarbejdere, siger Per Bank, der er direktør i Salling Group, til TV2. Men Nick er ikke den eneste, der synes, at påskens fridage for medarbejderne er vigtigere.

Køb ind til den pukkelryggede om onsdagen

- Rigtig mange mennesker er hjemme i denne tid, så hvis de absolut skal æde og drikke sig gennem påsken og trods advarsel om det modsatte invitere hele den pukkelryggede, så må de sørme fordele deres indkøb over flere dage og ikke kun til onsdag før påske.

- Hele familier render i disse dage rundt og hygge-køber-ind sammen, så de har tilsyneladende tiden til det.



- Drop egoismen og lad nu de hårdtarbejdende ansatte få et par velfortjente puste-ud-dage.

- De står i skudlinjen, når danskerne hamstrer, de står forrest, når ligegyldige danskere ikke holder afstanden i butikkerne og ved kasselinjen.

Mine børn savner deres far

- Så slap nu af, det bliver påskeædegilde igen til næste år, skriver Mona A. i en Facebook-kommentar hos DR, og det er Katja S. - på det helt personlige plan - helt enig i:

- Jeg vil også meget gerne have min mand hjem i påskedagene.

- Mine børn savner deres far, han har jo nærmest arbejdet 6-17 hver dag siden lockdownen.

- Selv på min datters fødselsdag, skriver Katja S.

Men hvad tænker du?