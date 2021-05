Ingen søger job: Men kommunen har 2466 ledige

- Udbud og efterspørgsel'.

- Det er et helt gratis råd, som sikkert ville løse problemet.

- Giv de unge en ordentlig løn.

Er det kun unge der kan klare de jobs?

Sådan skriver John A i en kommentar på Jydskevestkysten.dk, fordi avisen, der dækker den sydlige del af Jylland, kan fortælle om en arbejdsgiver i feriebranchen, der ikke kan skaffe medarbejdere til sommerjobs.

Forleden viste tal fra Beskæftigelsesministeriet da også, at der nu er færre ledige i Jylland end før corona-krisen. Og hos Ribe Ferie Resort mangler man altså ti medarbejdere til de næste par måneder - der er bare ingen, der søger:

- I år virker det som om, de unge mennesker har haft en udfordrende tid uden skole og ungdomsliv, og nu står de overfor genåbning, eksamener og meget mere.

Mange arbejder som podere

- Desuden arbejder mange som podere og har ikke brug for mere arbejde, siger direktøren til Jydskevestkysten. Samme problem har en cafe-boss fra København og hjemmeplejechef fra Aabenraa talt om: Der er lige nu flere penge i corona-test end i feriejobs.

Men ikke alle mener, at de arbejdsgivere, der mangler folk, behøver sætte lønnen op.

- Hmmmm.

- Er det de unge, der kan klare det arbejde?

Har jobcenteret ikke folk? Jo

- Har jobcenteret ikke folk, der er klar til et stykke arbejde, skriver Laura K - og det har de, selv om ledigheden altså er faldet siden 8. marts sidste år, hvor der var registreret 2573 ledige. I alt var der ifølge Beskæftigelsesministeriets tal 2466 ledige i Esbjerg Kommune pr. 16. maj, men Lisbet E mener ikke, at de nødvendigvis er løsningen på medarbejderproblemet i Ribe:

- Jobcentret har helt sikkert nogle kandidater, der 'skal' aktiveres.

- Men disse mennesker er ikke nødvendigvis motiverede for det.

- Derfor tænker jeg, at arbejdsgiveren helst vil have, at folk søger af lyst.

- Forstår dog godt at de unge mennesker vælger det 'studie/ferie-job, der giver dem flest penge, skriver Lisbet, men hvad tænker du?