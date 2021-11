Ingen tager den når jeg ringer

Caronja har skrevet til nationen! om ti dages forgæves forsøg på at komme igennem til vaccinebooking i Region H. Det har Per K også, og nu kommer der ekstra mandskab på, og telefonpasserne får mulighed for at tage telefonen hjemmefra

- Undskyld jeg ringer.

- Men jeg har nu prøvet at komme igennem til Region Hovedstaden i 10 dage, fordi jeg gerne vil booke en vaccinetid.

- Men det er komplet umuligt.

Så fint ser det ud - men der er bare ikke nogen der tager telefonen. Screenshot fra RegionH.dk

Fatter ikke at vi bliver ladt i stikken

Sådan lød det mandag eftermiddag, da Caronja W ringede ind for at gøre opmærksom på, at ingen tager telefonen, når hun ringer til region Hovedstaden for at booke en vaccinetid. Caronja plejer ellers alt sige 'hvem ka, Caronja ka', men efter ti dages kimeri, prøver hun nu at få råbt regionen op via nationen!, da hun ikke synes det kan være rigtigt, at de skriver, at folk bare kan ringe – når de nu ikke kan.

Caronja har forsøgt at ringe til vaccinebooking i Region Sjælland. Det var der 136 andre, der også havde gjort. Tegning: Patrick Byron

Hendes budskab – som nationen! har bedt Region H om at svare på – fortsætter nemlig således:

10 dage og 50 opkald senere

- Jeg ser meget dårligt, så jeg bruger ikke computer og NemId, og jeg fatter ikke, at os borgere, der ikke bruger nettet til vigtig kommuniktation bare bliver ladt i stikken.

- Kan nationen! Ikke spørge regionen, hvad man, når man ikke har NemID, skal gøre for at få en vaccinetid, lyder det fra Caronja, og Per K har skrevet om samme problem:

Det er bare ikke lykkedes

- Hej.

- Jeg har en god ven som ikke har NemID. Han er 80 år. Har fået, via brev, indkaldelse til 3. stik.

- Jeg har så på hans vegne, prøvet at ringe for at få tid til vaccination.

- Nu ti dage og cirka halvtreds opkald senere, får beskeden: Vi har i øjeblikket mange der ringer, prøv senere!

- Men lige meget på hvilke tidspunkter, jeg har ringet - mellem 8-16 - er det ikke lykkedes at få en tid til ham.

- Han er iøvrigt meget bekymret over at han ikke kan få sit stik, skriver Per.

Region H: Der er pres på

nationen! har spurgt Region H. hvor mange borgere, der kommer igennem på vaccinebooking-telefonen pr dag - og hvor lang ventetid er der der? Og om de har et godt råd til folk, der ikke kan komme igennem?

Og det svarer Region H på sådan her:

- Der er lige nu et stort pres på telefonerne, og det følger jo naturligt af, at der er sat turbo på vaccinationsindsatsen.

- Vi forsøger at følge med så godt, vi kan.

Vi har fordoblet antallet af medarbejdere

- Vi har for nylig fordoblet antallet af medarbejdere, ligesom medarbejderne har fået mulighed for også at svare telefoner hjemmefra.

- Desuden har vi sat call-back på om formiddagen, så borgerne kan lægge deres telefonnummer og blive ringet op efterfølgende.

- Det er rigtigt ærgerligt, når borgere ikke kan komme igennem til personalet.

- Der er især mange, som ringer fra morgenstunden og om formiddagen, og derfor kan det være en god idé at ringe uden for dette tidsrum.

Lad vær med at ring hvis der ikke er tider

- Bookingtelefonen er primært til borgere, der ikke har NemId og derfor skal have hjælp til at bestille tid. Eller hvis man oplever tekniske problemer med f.eks. at logge på vacciner.dk.

- Hvis man prøver at bestille tid online, og der ikke fremgår ledige tider på vacciner.dk, skal man forholde sig afventende og tjekke siden senere.

- Der bliver hele tiden lagt nye tider op til vaccination, skriver Region Hovedstaden, men hvad er din oplevelse?