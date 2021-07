Ingen tur til Legoland: Enlig mor fik ekstra varmeregning

nationen! får mange breve fra læsere, der fortæller om uforståelige ekstraregninger for vand og varme. Her er et af de mere triste

- Jeg bor i lejebolig med mine to børn. Her har vi boet siden juni 2016.

- Hvert år i juni har jeg fået tilbagebetaling for for meget betalt aconto varme.

- Indtil 2020. Her skulle jeg pludselig betale 2500,- extra. og det endda i et år, hvor min teenagedatter var på efterskole.

- Senere i 2020 får jeg brev om, at en af mine målere på badeværelset er defekt og skal skiftes.

Det var en Insta-måler

- Det viste sig at være den Insta-måler, som registrerer det varme vand på blandingsbatteriet i brusekabinen.

- Da jeg ser, at det netop er dén som bliver skiftet, spørger jeg om den defekte måler kan være årsagen til min forhøjede varmeregning, hvilket afvises.

- Nu er der gået endnu et regnskabsår, og jeg har endnu engang modtaget tilbagebetaling af for meget betalt aconto varme.

Små ting i liver bliver store

Sådan indleder M, enlig mor til to børn, et brev til nationen! - et af MANGE breve om varme- og vandmålere og uforståeligt høje forbrugsregninger, nationen! har modtaget i kølvandet på artiklen 'Ny vandmåler: ’Det værste lort’. Artiklen handler netop om defekte målere, og M skriver, at hun slet ikke i tvivl om at det er den Insta-måleren, der er har mål forkert, så hun skulle betale. Og i år har så da også fået varmepenge retur som hun plejer. Hendes brev fortsætter dog således:

Og 2500 kr er meget i min økonomi

- 2500 kroner er ikke i nærheden af at være ligeså slemt som hvad mange andre har oplevet, at skulle betale ekstra.

- Men når man har en meget lille økonomi, så er det stadig rigtig mange penge, som i hvert fald for mit vedkommende havde negativ indvirkning på min og mine børns sommer sidste år.

- Vi skulle have lejet en bil og kørt til Legoland, som en endagstur - men det måtte jeg aflyse.

Alene, uden netværk og familie

- Det lyder måske ikke som noget særligt offer, men jeg er alene med mine børn, uden familie eller netværk - og så er det nu engang de små ting i livet som bliver store, skriver moderen.

nationen! bad forleden Ista, der står for målerne og regnskaber, om at svare på, hvor ofte deres målere skal udskiftes? Og om de har en fornemmelse af, om folks regninger stiger eller falder, når de får Ista-målere installeret?

Det havde Ista ikke lyst til at svare på, men hvordan har du med dine målere?