Ingen undskyldning fra Politiken til Fuglsang

- Jeg vil som svar henvise til kommentaren (link til Politiken.dk) og i øvrigt understrege, at jeg naturligvis fortsat står inde for dækningen og nyhedens substans:

- At cykelsportens egen uafhængige antidopingenhed har efterforsket en af verdens bedste cykelryttere - Jakob Fuglsang - for eventuelle forbindelser til den bandlyste dopinglæge, Michele Ferrari.

Vi har ikke fældet dom Nyheden om, at cykelsportens egen antidopingmyndighed har undersøgt, om den danske cykelrytter har været i kontakt med den bandlyste italienske dopinglæge, Michele Ferrari, har fostret den udbredte opfattelse, at Politiken, DR og det norske medie VG har fældet dom over en uskyldig. Det er ikke tilfældet. Søren-Mikael Hansen, sportsredaktør på Politiken.

En voksen ville beklage

Sådan svarer Politikens sportsredaktør Søren-Mikael Hansen på et par spørgsmål nationen! har bedt ham svare på, nu hvor avisens egen Facebook-side er fyldt med kommentarer fra folk, der mener, at Politken skal beklage og sige undskyld til Jakob Fuglsang

- Tænk sig at det er vores egne medier der skal undergrave både Fuglsang og cykelsporten...

- Håber I er voksne nok til at beklage forløbet - det I skriver her fremgik jo allerede af den 'hemmelige' rapport, så hvilken redaktør har sagt god for dette, skriver Christian L f.ex. i en af de 48 kommentarer, der er skrevet hos Politiken - og på DRs Facebook har Asmus L. fået 116 likes for den her:

Kom med en uforbeholden undskyldning

- Her skulle det være på sin plads at give en uforbeholden undskyldning til Jacob Fuglsang.

- Virkelig dårlig research af DR, skriver Asmus, der har skrevet den mest populære af de 234 kommentarer, der er skrevet hos licens-mediet.



