Ingolf i fire-dobbelt raseriudbrud på DSB: Finder mig ikke i det

- Mellem kl. 18 og kl 19. prøvede jeg ca. 10 automater.

- De ville ikke acceptere mit visa/dk kort, og jeg købte endda en kop kaffe i kiosken, for at se om det var mit kort, der var noget galt med.

- Så henvendte jeg mig til en DSB-medarbejder og fik at vide at billet kunne købes i toget, men det kunne jeg ikke.

- Jeg har vidner, og jeg finder mig ikke i det.

DSB mente han skulle betale normal pris

Sådan lyder det fra pensionist Ingolf N fra Esbjerg der cirka 5 gange om året tager turen til Odense for at mødes med et slæng af gamle venner. Det plejer at være en god oplevelse - Ingolf elsker nemlig at køre i tog - men da han onsdag i sidste uge skulle med toget ved 18-tiden fra Odense, så var den gal. Og som tiden gik blev han mere og mere gal selv.

Ikke nok med at det blev antydet, at han var en svindler, da han bad om at købe billet i toget, så gik han også glip af den pensionist-rabat, han som plus-65-årig nyder godt af, da DSB endelig valgte at stole på ham.

Ingolf vil slet ikke betale

- Jeg er så vred, at jeg faktisk mener at DSB burde refundere hele udgiften, da min normale glæde ved at køre med tog, var helt væk, siger Ingolf til nationen!, der har hørt hvad DSB har at sige til sagen.

- Det er en beklagelig oplevelse, som Ingolf Nikolajsen har haft først med en strejkende automat og efterfølgende kontrolafgift.

- Jeg har undersøgt sagen og kan se, at Ingolf N. allerede tirsdag formiddag var i kontakt med en af mine kolleger i DSB’s Kundecenter.

DSB: Vi retter op og kræver ingen betaling

- Det resulterede i, at han fik annulleret kontrolafgiften og sin billet, da min kollega kunne se, at der var sket en beklagelig fejl ved hans første henvendelse.

- På den baggrund har vi valgt at rette op på Ingolf N. oplevelse og ikke kræve betaling. Nu ser vi frem til at byde ham velkommen i toget igen.

- Når det er sagt, så er det kundens ansvar at sørge for at have en gyldig billet med, når man stiger på toget.

Men der er mange muligheder for at købe billet

- Der er mange muligheder for at købe sin billet. Udover i billetautomaterne, så kan der eksempelvis købes billet i en af DSB’s 7-Eleven butikker, via DSB’s App eller rejse på rejsekortet.

- Og har man automatisk optankning af rejsekortet, kan man stige på toget uden bekymring.

- Så der findes alternativer til billetautomaterne, som man kan benytte, siger Aske Wieth-Knudsen, der er underdirektør i DSB Kommerciel til nationen!

Se også: Ældre jyde har ikke 800 kr i mønter: Overvejer afbud til konfirmation i Brønshøj

Hvad siger du? Er det besværligt at finde ud af DSBs billetsystemer?