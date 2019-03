Ingolf til P-vagt: Ku' du ikke have kigget på solskærmen?

Ingolf synes Oneparks vagt burde have gjort sig lidt mere umage med at kigge efter hans handicap-kort - og så er han helt oprørt over bødestørrelsen.

- Tirsdag d. 12 marts var jeg og min kone som sædvanlig på indkøb hos Netto på Stengårds Alle.

- Jeg holder som jeg plejer på en handicap p-plads, men glemmer den dag, at slå min solskærm ned, så mit handicap-kort bliver synligt.

- Det sidder der p.g.a. der ikke rigtig er en god plads foran ved vinduet, hvor det kan sidde praktisk og synligt permanent.

P-vagten siger hun ikke kan trække bøden tilbage

Sådan indleder Ingolf H et brev til nationen! om den ærgerlige situation han er havnet i, fordi han glemte at slå sin solskærm ned, da han parkerede på handicap-pladsen foran Netto. Ingofl har - som du kan se nedenfor - forsøgt at skrive til Netto, og i fredags skrev han også til Onepark. Han synes nemlig, at P-vagten har behandlet ham fair. Hans brev - som Onepark har fået mulighed for at kommentere - fortsætter nemlig således:

- Da jeg kommer ud af Netto igen er en p-vagt igang med at give mig en bøde.

- Jeg gør opmærksom på, at jeg har et handicap-kort, men får at vide hun ikke kan trække bøden tilbage.

- Da jeg får set på bøden opdager jeg at den ikke er på 750 kr. men på 1.590 kr. - et beløb der er helt ude af proportion i forhold til det begåede. Især fordi p-vagten - hvis hun havde set gennem sideruden - kunne have set skiltet.

1590 kroner er mange for en pensionist

- Jeg har tidligere læst på det skilt hvor p-selskabet har skrevet om reglerne for handicap parkering, men kan nu se der er klisteret et nyt beløb med små tal om bødestørrelsen nu er 1.590 kr.

- Det er jo ikke normalt man læser på det samme skilt, hver gang man parkerer for, at se om noget er ændret.

- Folk med hcp-p-skilte vil i de fleste tilfælde være folk der ikke er har en voldsom stor indtægt da mange vil være som, i mit tilfælde, pensionist eller måske på førtidspension p.g.a. sygdom, skriver Ingolf, der også kan oplyse, at flere af de andre supermarkeder i hans lokalområde, 2 stk. Aldi + 1 Irma, ikke finder det nødvendigt at have faste p-vagter.

Onepark er som skrevet ikke vendt retur med en forklaring på, hvorfor deres P-vagt ikke lige kunne kigge ind igennem sideruden - og hvorfor det skal koste 1590 at glemme at slå sin solskærm ned, men hvad tænker du?