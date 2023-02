Invasion truer: Nr. 17 på farlig liste

Den vil man ikke have i sin have, siger en specialkonsulent i arter og naturbeskyttelse fra Miljøstyrelsen om en truende invasion af tyske vaskebjørne

- Den kan kravle op og tømme fugleredder i træer.

- I områder, hvor man har en tæt bestand af vaskebjørne, hører man ikke småfugle synge.

- De er fingernemme og kan fjerne tagsten, ødelægge isolering og tømme skraldespande.

Nr. 17 på listen

Sådan siger Mariann Chriel fra Miljøstyrelsen til DR Nyheder om de problemer en vaskebjørn kan give både natur og mennesker. Og hvorfor man som dansker skal være nervøs for den invasion af vaskebjørne, jægere lige syd for den dansk tyske grænse, fortæller om.

De nyeste tal viser nemlig, at der i 2021 blev dræbt tæt på 1.000 dyr i den tyske delstat Slesvig-Holsten. Det er en voldsom stigning. I 2012 - for ni år siden - blev der nemlig kun nedlagt 40.

En naturvejleder fra Kolding siger da også til DR, at der kan være 'noget grimt på vej'. Vaskebjørnen indtager da også en 17. plads på listen over arter, der vurderes til at være mest skadelige i Danmark:

Sat ud til jagt

- Vaskebjørnen er et rovdyr fra Nordamerika, som blev sat ud Europa med henblik på jagt, skriver Miljøstyrelsen, der nu har sat kameraer og foderstationer op tæt ved grænsen for at overvåge passage af eventuelle tyske vaskebjørne til Danmark, men hvad tænker du?