Investerer 50 mio. kr. i remoulade

- Vi kalder projektet 'Graasten go green'.

- Vi udvider ikke alene produktionen og bygger til, men får vores varer ind i lukkede flasker fra tanke, så vi sparer tid og forbedrer miljøet og arbejdsmiljøet, fordi vi undgår en masser skub og løft.

4100 tons remoulade

Sådan siger fabrikschef Torben Holm Pedersen fra Graasten Salater, der sidste år producerede 4100 tons remoulade til det danske marked til Jydskevestkysten.dk om de 50 millioner kroner ejeren Stryhns nu pumper i en 587 kvadratmeter stor fabriks-tilbygning.

Den nye måde at producere på betyder, at der vil være mindre madspild, mindre vandforbrug og færre støjgener for naboerne. Og færre tilbagetrækninger af produkter.

Slut med mug og madspild

nationen!/Ekstrabladet har således adskillige gange kunne fortælle, at Graasten har måtte tilbagekalde større partier remoulade og mayonnaise.

Dianas mayonnaise-mareridt: Laksemad ødelagt af 'sorte klumper' i tuben

Bobler remouladen? Graasten advarer om gærvækst og tilbagekalder

Sønderjysk mayonnaise-skandale fortsætter

Mælkesyreudvikling

Men direktør Kristian Kornerup Jensen siger i dag til nationen!, at den kommende proces, vil minimere det problem.

- Der har tidligere været nogle tilbagetrækninger pga af mælkesyreudvikling.

- Men med den nye lukkede produktion, bliver det problem minimeret, siger direktøren, men hvad siger du?