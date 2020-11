Investerer 750 mio: 70 nye arbejdspladser

- Fremragende.

Sådan skriver Michael D i en kommentar på JydskeVestkysten,dk om de trekvart milliard kroner norske Quantafuel vil investere i en fabrik i Esbjerg.

En fabrik, der skal omdanne 80.000 tons affaldsplast til eksempelvis nafta, også kaldet råbenzin, der kan genbruges i plastindustrien. Hvert år.

Et udstillingsvindue

- Når fabrikken er færdig, vil den være et udstillingsvindue for vores førende teknologi inden for kemisk genanvendelse af plast til resten af ​​verden og sandsynligvis også tiltrække andre relaterede virksomheder, siger Erik Rynning, der er projektleder hos Quantafuel til avisen.

Betaler 2500 kr pr tons i dag

80.000 tons 'rykker en hel del' skriver Plastindustrien til nationen!, og ser man på de mængder plastaffald, Amager Ressourcer Center årligt håndterer fra borgere i kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby, så lyder 80.000 tons af rigtig meget.

- Vi håndterer ca. 5.000 ton plastaffald årligt.

- 1.000 ton fra genbrugspladserne og ca. 4.000 ton via omlastning( fra husholdningerne).

- Plasten behandles efter udbud på tyske anlæg, oplyser ARC, der idag betaler cirka 2500 kr pr tons for at få plasten genbrugt i Tyskland.

Mange har knækket nakken

På papiret ligner Esbjerg-investeringen derfor en god forretning, men i kommentarsporet på jv.dk. er der også kritiske røster:

- Olie til plast - plast til olie.

- Mange firmaer har knækket nakken, skriver Stig T således, men hvad tænker du?