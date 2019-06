Inviterede barnebarn på camping-ferie: Kommunen siger nej

Mettes barnebarnet på 14 år bor hos en plejefamilie, ser sin far og har det godt. Men bedsteforældrene mener, at de som familie bør have ret til mere samvær og campingferie - men kommunen siger nej. Hvad siger du?

- Det er bare så forfærdeligt.

- Vi føler slet slet ikke, at vi som bedsteforældre har nogle rettigheder i forhold til vores barnebarn. Det eneste vi får lov til er en times overvåget samvær hveranden måned.

Lille lokale med seks stole og to 'vagter'

- Og så er det endda kun mig, bedstemoren, der må deltage i det samvær, som foregår i et lille mødelokale med seks stole og to af kommunens folk.

- Kommunens medarbejdere synes nemlig, at hendes farfar er for streng, når han siger hun skal rydde op og tale pænt.

Fællesferie med vores syge søn er ikke en mulighed

Sådan fortæller Mette A, der er bedstemor til en 14-årig pige, i nationen!-telefonen om den triste situation hun og ægtemanden, der altså¨er bedstefar, sidder i.

For deres søns datter er anbragt i en plejefamilie - hvor hun har det godt, ser sin alkoholiserede far i begrænset omfang og præsterer fint i skolen - men de føler, at de som bedsteforældre er kørt ud på et sidespor.

Og derfor vil de gerne høre, om der evt sidder andre bedsteforældre i samme situation, som kan give et godt råd. Bedstemor Mettes nødråb fortsætter derfor således:

De andre børnebørn har været med

- Vi har haft vores to andre børnebørn med på camping på Sjælland, og derfor ville vi også gerne have XXXX (den 14-pige) med i år, men kommunen har sagt nej.

- Vores søn - hendes far - har det desværre ikke godt, så det er ikke en mulighed, at vi tager på fælles ferie.

- Vi synes også kommunen har også været meget skrappe i forhold til at give os samvær, og vi føler faktisk, at de hellere vil have, at vores barnebarn er sammen med plejefamiliens familie.

Fik også nej til diamantbryllup

- Da vi holdt diamant-bryllup, måtte hun ikke deltage, da jeg fyldte 80 for nogle år siden måtte hun heller ikke deltage, og nu - ja, men ved jo ikke hvor lang tid man er på benene og kan køre afsted med campingvognen - så synes vi det er meget trist.

- Er der nogen bedsteforældre eller andre, der evt kan give os et godt råd til, hvad vi kan gøre eller sige til kommunen, så vi kan få et normalt forhold til vores barnebarn, slutter Mette, men hvad tænker du?