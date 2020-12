iPad og corona: Lasse advarer

- Hej. Angående login fejl hos sundhed.dk

- Jeg har forsøgt at logge ind på Sundhed.dk 6-7 dage at få svar på min Covid 19 test uden held....

- Jeg bliver ramt af den fejl, man kan se på fotoet.

Testet for næsten to uger siden

Sådan indleder Lasse C et brev til nationen! om at være nysgerrig efter at finde ud af om man har corona eller ej ... og ikke kunne få svar.

Lasse blev nemlig testet d. 22.11, og siden da han logget på og på og på og på sundhed.dk, for at få svaret.

Mandag synes han dog, at de mange fejlbeskeder var for mystiske, og han fik telefonisk kontakt med en medarbejder, der fortalte, at det var hans IT-eget udstyr, der var skyld i fejlen.

Det synes jeg de skal meddele borgerne

Det synes Lasse er underligt, for han ejer som så mange andre, en iPad. Hans brev - som Sundhed.dk kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Nu, mandag formiddag, har jeg talt med en medarbejder om problemet... han fortæller, at en nylig rettelse fra Apples side, betyder, at man IKKE kan logge in via en Ipad.

- Han vidste ikke om det også er tilfældet via en iPhone

- Der skal altså en COMPUTER til for at logge ind, var mandens svar.

Sundhed.dk: Visse browsere blokerer

- Det undrer mig jo, at der ikke er meldt noget ud om dette fra Sundhed.dk, skriver Lasse, og Sundhed.dk svarer, at Lasse ikke er den eneste, der har problemet:

- Der kan være visse browsere, der blokerer, så man ikke kan åbne sundhed.dk, hvilket måske kan være tilfældet for Lasse.

- Det ser sådan ud.

Men prøv en anden - eller slet cookies

- Det kan i de tilfælde hjælpe at logge på via en anden browser eller at slette cookies - for mere hjælp se evt. her på dette link

- Alternativt kan man downloade appen Minsunhed, hvor man også kan finde sine testsvar.

Eller ring eller mail

- Man er også altid velkommen til at kontakte vores support på tlf. 44 22 20 80 eller mail info@sundhed.dk, skriver Eva Tolstrup Ziegler, Chef Kommunikation og brugere hos sundhed.dk, men hvad tænker du?