Irriterede naboer: I råknalder

Et brev fundet på gaden i Aabenraa skaber lige nu debat - for hvem er det der har så højlydt sex, at naboerne klager?

- Ak ja, rønnebærerne er sure, sagde ræven, der ikke kunne nå dem.

Sådan skriver Tim O. i en af de 44 kommentarer, der er skrevet på JydskeVestkystens Facebook-profil om det brev, der er fundet på gaden i Aabenraa. Et brev skrevet af nogle, der bor i ejendom, hvor et par åbenbart ofte har højlydt sex:

Der bor andre mennesker

- Kære jer, der råknalder meget meget højlydt...

- (Der) bor ...også andre mennesker i bygningen, som måske ikke finder jeres højlydte eskapader interessante.

- Kan vi ikke aftale, at næste gang I genskaber en scene fra Fifty Shades of Grey, så bliver det med respekt for andre mennesker og mindre højlydt?, lyder det nemlig i brevet, der er forfattet af nogle 'irriterede naboer', men Tim O., der skriver om sure rønnebær, er ikke den eneste, der synes man skal lade være med at klage over sex-lyde:

Nåååå ja - lidt misundelig

- Nååå, ja…. hva fanden..

- Det er da et hyggeligt break fra al den nød, krig og elendighed, der er i verden i dag, skriver Dennis J. således og Helen C. er vist enig:

- Har lige været på ferie på Rhodos.

- Der var også et par, der havde feriekuller.....

- Men hvad pokker... lidt misundelig har man da lov at være, skriver Helen, men hvad med dig?

