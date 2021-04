Ishøj hårdt ramt: Bilka skruer op for corona-vagter

Ishøj Kommune beder nu borgere om at handle alene. De vil ikke ligge i toppen af listen over corona-smittede, og byens Bilka tager opfordringen meget seriøst.

- Den næste periode vil du blive mødt af en ekstra corona-vagt, hver dag fra kl. 17-23, som henstiller om brug af mundbind og opfordrer alle til at handle alene.

- Hvilket vi også har opfordret til gennem hele perioden, så alle kan færdes sikkert i varehuset.

Kunder i centret respekterer ikke reglerne

Sådan siger varehuschef Martin Reinholdt fra Bilka i Ishøj i en pressemeddelelse han og bl.a. byens borgmester har sendt ud efter at Erhvervsministeriet i går pålagde kommunens udvalgsvarebutikker at holde lukket, indtil coronasmitten igen er under kontrol.

Kommunen har nemlig én landets højeste smitte-tal, og formålet med vagterne og opfordringen er at få sænket smittetallet i kommunen, så skoler, kulturinstitutioner og erhvervsliv kan åbne igen.

Sådan så smittetallene ud i dag kl. 14.00. Ishøj er nummer fire på listen efter Høje-Taastrup, Albertslund og Hvidovre. Kilde: Statens Seruminstitut

Pas på hinanden

Ishøj By Center har allerede indført et nyt ordensreglement, som giver centervagterne bedre muligheder for at håndhæve brugen af mundbind i centret.

- Vi kan se, at vores tiltag har haft en effekt, men vi møder desværre fortsat kunder i centret, der ikke ønsker at respektere de gældende regler, og dette er til gene for centrets øvrige gæster.

Bilka: Vi bakker op

- Vores vigtigste opgave lige nu er at sørge for, at kunderne kan færdes sikkert og trygt i centret, siger centermanager Torben Hemmingsen i samme pressemeddelelse. Ishøj By Center har blandt andet spritdispensere ved alle indgange, tydelig skiltning om færdslen i centret, coronavagter og særlige opfordringer til, at man skal passe på hinanden, når man færdes i centret.

Men smitten sker jo hjemme - ikke i butikker

nationen! har spurgt Bilka, hvordan de ser situationen, og varehusgiganten svarer således:

- Vi justerer løbende vores initiativer i takt med, hvordan situationen udvikler sig i området – og for at bakke kommunen og centret op, og helt generelt hjælpe til, har vi også valgt at have ekstra corona-vagter i den kommende tid.

- Vi oplever dog ikke en særlig smitte i varehuset, i tråd med studiet fra Nordsjællands Hospital fra midt i marts, der påpeger, at smitte sker hjemme blandt nærkontakterne og ikke i butikkerne.

- Det bekræfter vores eget sygefravær på tværs af landet også helt generelt, skriver Bilka.

Syv dage med under 200 smittede

I dag ligger Ishøj nummer fire på listen over kommunen med høj corona-smitte. Når Ishøj kommune i syv dage i træk er under en testkorrigeret incidens på 200 smittede, ophæves nedlukningen af skolerne, kulturinstitutionerne og erhvervslivet igen.