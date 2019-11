Iskold socialdemokrat: For dyrt at afskaffe gensidig forsørgelse

Det kan godt være, at borgerforslaget om at afskaffe den gensidige forsørgelse, fik støtter nok til at komme i Folketinget. Men S siger på forhånd nej.

- Hvis vi afskaffer den gensidige forsørgerpligt, vil det koste alt for mange penge.

Sådan siger Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører for regeringspartiet Socialdemokraterne til DR.dk efter at borgerforslaget, der handler om afskaffe den snart 100 gamle lov, i går nåede de nødvendige 50.000 støtter.

Fair at gå ned i overførselsindkomst

Loven - der som du måske har læst i løbet af ugen her på nationen! - betyder, at pensionister - både folkepensionister og førtidspensionister - bliver trukket i ydelse, jo mere deres ægtefælle tjener.

Men hvis de 50.000 borgere havde håbet på forståelse fra den socialdemokratiske regering, må de altså tro om igen. Og hvis de havde håbet på, at regeringens støttepartier, var opsat på at hjælpe dem, så bliver de slemt skuffede.

40.000 læsere har stemt - massivt flertal for droppe loven

- Jeg synes, det er helt fair, at når man bor sammen med en anden, som har en indtjening, så går man også tilsvarende ned i sin egen overførselsindkomst, lyder det til DR fra Samira Nawa, der er beskæftigelsesordfører i det Radikale Venstre, og selv SF er ikke klar til at stemme ja, når borgerforslaget rammer folketingssalen, skriver DR.

Mindre ensomhed, flere boliger og flere skattekroner

Folkene bag borgerforslaget, mener selv, at en afskaffelse kan vise sig at være en god forretning, da man bl.a. kan forstille sig, at ensomheden vil falde, at det vil hjælpe på den store boligmangel (billige lejligheder) til unge og enlige, og at der vil komme flere skattekroner i kassen, da det igen ville kunne betale sig for den arbejdende partner at tage overarbejde.

nationen! har derfor spurgt Leif Jahn fra Socialdemokratiet, hvor dyrt det vil være, at afskaffe reglen om gensidig forsørgelse, men han er fredag eftermiddag ikke vendt tilbage med et svar.

