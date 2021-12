Islamisk legetøjspoliti på jagt

En regnbue på logoet var åbenbart nok til, at kontrollører fra Qatars handelsministerium fjernede legetøj fra hylderne forleden

- Er religiøse mennesker sindssyge?

- Vent til næste VM.

Sådan skriver Mohammad T i en Twitter-kommentar til den meddelelse, Qatars handels- og industriministerium sendte ud i går.

Beslaglæggelse af legetøj

Et korps af regeringskontrollører har nemlig været på inspektionsbesøg i en del forretninger i emiratet og fundet flere eksempler på uislamisk legetøj:

- Ministeriet gennemførte inspektionskampagner i flere detailforretninger i forskellige regioner på tværs af Qatar.

- Kampagnen resulterede i beslaglæggelse ... af adskillige krænkelser, herunder konfiskation af børns legetøj med slogans, der går imod islamiske værdier, skriver ministeriet, der ifølge det statskontrollerede nyhedsbureau QNA nu opfordrer alle borgere og til at rapportere, når de støder på produkter, der bærer logoer eller design, der er i modsætning til vores traditioner.

Det er et arabisk samfund

Men selv om mange nu reagerer ligesom Mohammad, så er der faktisk folk, der synes kontrollørerne har en god sag:

- Det her er et arabisk samfund, og man bliver nødt til at respektere vores meninger, skriver Twitter-brugeren Sums.

Nyhedsbureaet AFP har forsøgt at få uddybet, hvad kampagnen går ud på, men ministeriet er ifølge britiske Daily Mail ikke vendt retur, men hvad tænker du?