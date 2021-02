'Isskraber-lov' provokerer i Esbjerg

I tirsdags besluttede miljø-politikerne i Esbjerg, at bilister, der holder i tomgang i mere end et minut - f.eks. for at varme bilen op om vinteren - skulle straffes. Det brød borgerne sig ikke om, så nu skal sagen undersøges grundigere

- En lille vandkande med varmt vand.

- Husk at skrabe efter, og ruderne er klar.

- Har 45 års erfaring.

Fuldstændig åndssvagt

Så konstruktivt skrev Finn B. forleden i en læser-kommentar, da JydskeVestkysten kunne berette, at politikerne i Esbjergs Plan & Miljøudvalget havde besluttet at indføre en tomgangs-regel.

De radikales Anne Marie Geisler Andersen havde nemlig fået flertal i udvalget for forslaget, der ville betyde, at bilister i Esbjerg Kommune fremover kunne risikere bøde, hvis de holdt i tomgang for f.eks. at varme bilen op i mere end ét minut. Avisen kunne også skrive, at byrådet forventede at stemme ja til forslaget om en måned, så forbuddet kunne træde i kraft 1. april.

Men Finn med vandkande-tricket var ret alene med sin positive kommentar:

Hvad så når vinduerne dugger?

- Fuldstændig åndssvagt forslag.

- Hvad så når vinduerne i bilen er dugget til, og man ikke kan se noget?

- Skal man så bare køre alligevel, skrev Poul A, der fik 17 likes, og

Anders H. modtog 21 likes for denne her:

- Der er ik' nogen, der kommer til at bestemme over min indkørsel.

- Og sårn' er det. Det er privat grund, skrev Anders.

Kommunen bestemmer Kommunerne er ansvarlige for regler for tomgang, fordi eventuelle gener normalt vil optræde lokalt i byområder. Det er derfor også bedst, at det er den enkelte kommune, der bestemmer, om der er brug for regler om tomgang i lokalområdet. En stor del af de danske kommuner har allerede indført regler om tomgang. Henvend dig til din kommune og få oplyst, om der er regler for tomgang i din by. Overtrædelser af bestemmelserne meldes til politiet og kan straffes med bøde. I praksis er det imidlertid svært at kontrollere om reglerne overholdes. Miljøstyrelsen vurderer (....), at de miljømæssige skader fra biler, der holder med motoren i tomgang, er væsentlig mindre i dag end i 1982, hvor tomgangsreglerne blev indført. Dog er der fortsat tale om en lokal forureningskilde. Kilde:Miljøstyrelsen Vis mere Luk

Politikere ser på sagen igen

I alt blev der skrevet mere end 200 kommentarer, og avisen kan nu berette, at politikerne har taget protesterne til sig:

- Vi kan (...) høre på de mange borgere og andre interessenter, der har meldt sig, siden beslutningen blev offentliggjort, at det her bliver meget problematisk for nogle mennesker.

- Derfor vil vi gerne have lov at se grundigere på aspekterne i sagen, siger formanden for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini til avisen, men hvad siger du?

OBS: Flere læsere har skrevet, at Finn B.s 45 år gamle vandkande-trick kan være både dyrt og farligt, da varmt vand på en kold rude, kan ende med en revne rude.