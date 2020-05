Ja tak: Skrappe katteregler på vej

- Ja tak.

- Så kan folk også blive stillet til regnskab for deres dyr.

- Fuldstændig lige som med hunde.

Sådan skriver Frank j i en af de 117 kommentarer, der er skrevet på Stiftens Facebook-profil om de nye katteregler regeringen og fødevareminister Mogens Jensen (S) vil indføre.

Regler, der betyder at katteejere skal have mærket og registreret deres kat for at kunne få den igen, hvis den er indleveret på internat:

Minister: Det er meget enkelt

- Hvis man er glad for sin kat, skal man få den mærket. Hvis den havner på et internat, kan man så nemt og hurtigt få den igen.

- Det er godt for både katteejerne og for internaterne, der ikke behøver bruge mange ressourcer på at finde frem til ejeren.

Intet mærke, ingen kat

- Hvis katten derimod ikke er mærket, så mister man retten til sin kat. Internaterne skal samtidig ikke bruge mange dage på at finde frem til en ejer.

- Det tror jeg på, er en nødvendig vej at gå, skriver ministeren på sin egen Facebook-profil, hvor Else E dog har fået 7 likes for denne kritiske kommentar:

Kattemærkning skal ikke være frivilligt

- Mogens Jensen: dit forslag er simpelthen for slapt - selvfølgelig skal kattemærkning være obligatorisk, skriver Else, og tilbage på Stiftens side,er der også et forslag til ministeren:

- Vi mangler den lov, der godkender, at det er ok at man klapper dem med en skovl, når de bliver ved med at skide i ens have, skriver Thomas B, der har fået syv likes og seks vrede smileys.