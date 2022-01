Jan fik fup-lejlighed af AAB

- Hej.

- Jeg hedder Jan R. og jeg bor normalt til leje i en af AAB’s lejligheder på Trøjborg i Aarhus.

- Men da dores boligafdeling er ved at få renoveret samtlige lejemål, skulle vi genhuses – og AAB valgte at genhuse mig hos Hotel Faber i en hotellejlighed i en kælder.

Væggene er fugtige - og slet ikke beboelse

- Jeg flyttede ind, men ved nærmere eftersyn viser det sig, at væggene er fugtige, og da jeg tjekker BBR registeret, står kælderlejligheden slet ikke registreret til beboelse.

Sådan indleder Jan R. et brev om at blive udsat for en genhusning, der skal foregå i en lejlighed, der er sundhedsskadelig og slet ikke findes. Og om at føle, at det boligselskab, han betaler til, slet ikke vil hjælpe ham ud af situatioen.

Først siger de den er godkendt

Jan har – som du kan se – også involveret Aarhus Kommune i sagen – og han håber at det her brev til nationen!, kan få AAB til at vågne op. Jans brev fortsætter nemlig således:

- Jeg har fået det hele bekræftet af Aarhus kommunes teknik og miljø afdeling, men da jeg kontakter AAB og fortæller dem, at de har genhuset mig i en fugtig kælder, der ikke er godkendt til beboelse, påstår de, at den er godkendt.

Så siger de jeg bare kan flytte ud

- De nægter derfor at finde et nyt sted til mig med det samme. Men de meddeler, at jeg kan aflevere nøglerne til hotellejligheden.

- Jeg har nu forladt kælderlejligheden, og står derfor uden tag over hovedet, da jeg ikke kan være i min egen lejlighed, da den er en byggeplads, skriver Jan, og nationen! har spurgt AAB, hvad de synes Jan skal gøre. Og AAB har sendt dette svar:

AAB: Vi stoler på at lejligheder er lovlige

- I forbindelse med renoveringsarbejder har Jan Rene behov for en midlertidig genhusning af 8-10 ugers varighed.

- Til det brug har AAB lejet en hotellejlighed hos Faber, som AAB også tidligere har lejet midlertidige genhusningsboliger hos.

- Faber er en professionel udlejer, og AAB stoler som udgangspunkt på, at de boliger, der lejes hos Faber, er lovlige.

- Det er under alle omstændigheder Faber, der har ansvaret for lovligheden.

Og der står en ny genhusningslejlighed klar til Jan

- I denne sag er AAB blevet gjort opmærksom på, at boligen muligvis ikke er lovlig, og kontaktede derfor straks Faber for at få en redegørelse.

- Faber undersøger sagen, og tilbød med det samme en anden genhusningslejlighed.

- AAB har sendt flere sms’er og e-mails til Jan Rene, men han har endnu ikke svaret på dem.

- Der står en ny, midlertidig genhusningslejlighed og venter på Jan Rene, skriver AAB, men hvad tænker du?